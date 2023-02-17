懷孕｜懷孕婦女情緒波動 家人應如何配合避免孕婦患上產前抑鬱？

剛踏入兔年，已有不少夫妻準備下一個生產高峰期「龍年」，因中國傳統生肖屬龍可為家族帶來興旺，所以每逢龍年將至，不少為龍B的夫妻會努力「造人」。懷孕女士有什麼要注意、檢查、情緒變化等等，李醫生會跟大家分享。



孕婦注射疫苗確保有足夠抗體保護嬰兒

由2020年開始，衛生署推行孕婦百日咳疫苗接種計劃，建議孕婦在26至34周接種百日咳疫苗。百日咳是高度傳染性的細菌性傳染病，可引起劇烈的咳嗽，而病徵可以持續兩至三個月，嬰幼兒患上百日咳更大機會出現嚴重的併發症，例如肺炎，呼吸困難，甚至死亡。

政府為兒童提供的疫苗接種計劃，幼兒 2 個月大就會接種第一劑百日咳疫苗，但剛出世的嬰兒首兩個月卻無疫苗保護，所以建議孕媽接種疫苗，抗體由胎盤傳給嬰兒以作保護。

由於抗體會隨時間下降，所以無論在懷孕前或者上次懷孕期間曾接種疫苗，每次懷孕時應重新接種疫苗，以確保有足夠的抗體傳給嬰兒作保護。而證據顯示百日咳疫苗對孕婦及胎兒是非常安全的

孕婦懷孕時情緒上出現巨變 伴侶及家人應如何配合？

孕婦受到荷爾蒙的影響，再加上懷孕期間的身體變化和不適，令情緒變得波動，容易煩躁不安，再加上重大的角色轉變，對胎兒的成長和分娩過程存在的未知數，都令她們感到焦慮，影響她們的情緒。

如果媽媽出現以下情況：

持續情緒低落

對所有事情都失去興趣

容易哭泣

食慾不振

失眠

焦慮，容易煩躁不安

而這些情況持續兩個星期以上，就有機會患上產前抑鬱，應盡快尋求醫生協助。

孕婦應該保持良好的生活習慣，確保有充足的休息，適量的運動，例如散步，有助放鬆心情。而伴侶和家人的支持和陪伴，對孕婦最為重要，多關心孕婦的感受和需要，並一齊出席產前講座，可了解懷孕的變化，分娩的過程，以及產後育兒資訊，以減少焦慮。

準備生產時，孕婦要什麼注意？

孕婦應注意作動徵兆，包括陣痛，見紅，穿水。

陣痛：因為子宮收縮而帶來有規律而持續的陣痛，這些痛會越來越頻密，而強度亦會越來越厲害

見紅：當子宮頸開始軟化、變薄以及擴張，便會流出粉紅色或帶有血絲並呈黏性的分泌物

穿水：穿水是包裹胎兒的羊膜破裂，無色無味的羊水從陰道不能自控地流出，可以大量流出，亦可以慢慢滲出。

這三個徵兆並不一定會同時出現，亦無必然次序，如出現作動徵兆，應入醫院檢查。

除了作動徵兆，孕婦亦要每天留意胎動。孕婦一般在18-24周開始感覺到胎動，周數越大，次數越多亦越明顯。在懷孕二十八週後，如果孕婦感覺到胎動的次數減少了，便應在安靜的地方側卧，留意胎動，胎動次數於兩小時內少於10次，便要盡快看醫生作進一步檢查。

BB出生後，產後媽媽有什麼要注意？ 如何保養身體盡快恢復？

分娩後，產婦要留意惡露的情況，多按摩子宮可幫助子宮收縮，減低產後出血的風險。在產後初期，惡露量會比較多，而且呈鮮紅色，而慢慢會轉成淡紅色，大概6個星期，惡露便會乾淨。若惡露量明顯增多、帶有惡臭、或出現發燒及下腹痛的情況，則需看醫生檢查及處理，排除子宮內膜發炎。

而無論順產或開刀的產婦都會有傷口，所以要注意個人衛生同清潔，保持乾爽，減少傷口感染的機會。

產婦在分娩時會消耗很大的體力，所以要爭取休息睡覺的時間，伴侶及家人如果可以幫忙分擔家務和照顧嬰兒，產婦便可以有更多時間休息。而產婦亦要有均衡的飲食，攝取充足的營養，並補充足夠水份，尤其是餵母乳的媽媽。如生產過程失血較多，便要多吸收鐵質豐富的食物，如肉類、深綠色的蔬菜、豆類等。當身體逐漸恢復時，可開始做一些簡單的產後運動，例如腰背、腹部肌肉運動可減輕少腰酸背痛，而骨盆底肌肉運動可預防產後小便失禁的情況。