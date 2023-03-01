孕吐｜孕婦荷爾蒙水平變化致孕吐 營養師提供6個紓緩孕吐飲食建議

相信不少孕婦在懷孕前已有心理準備在懷孕初期出現孕吐，但實際經歷起來仍覺苦不堪言。香港營養師學會認可營養師吳瀟娜從營養學角度解釋孕吐，指孕婦懷孕初期因體内荷爾蒙水平變化，會容易出現孕吐情況。她提供了數個飲食習慣和建議，助孕婦們紓緩孕吐。



孕婦體内荷爾蒙水平增加 致噁心、嘔吐

營養師吳瀟娜解釋，由於孕婦懷孕初期的體内的荷爾蒙水平（包括黃體素及雌激素）增加，導致腸道蠕動和食物排空速度減慢，故出現噁心或嘔吐乃常見情況。另準媽媽嗅覺敏感度會因此而增加，並出現口味改變的情況，不過程度因人而異。

在懷孕初期，胎兒的主要營養來自胚胎中的卵黃囊，因此即使出現孕吐也不需過分擔心。隨着懷孕周數增加，孕婦出現孕吐的情況會逐漸減少。

孕吐常見於懷孕初期的孕婦。（photoAC圖片）

營養師提供6大飲食建議紓緩孕吐

1. 實行「少食多餐」的飲食模式，定時進食三餐外，應在三餐中間加插小食時間，以攝取足夠營養及避免因空腹而分泌過多胃酸。

2. 水或流質食物盡量在兩餐之間少量多次攝取，可減少肚脹。

3. 選擇乾身、低脂、含豐富碳水化合物的食物，如飯、麵、薯蓉、麵包、餅乾等。

4. 避免進食肥膩、煎炸、辛辣的食物、咖啡、汽水、蒜頭及其他香料。

5. 薑水中的薑醇及薑烯酚可以幫助止吐，有助舒緩孕吐。

6. 維他命B雜可幫助抑制嘔吐感，來源包括五穀類如麥片、糙米、粟米、深綠色蔬菜、瘦肉及蛋。

營養師吳瀟娜另建議孕婦確保室內空氣流通，以及保持足夠休息及心情放鬆。

孕吐處理貼士（按圖↓↓↓）

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香港營養師學會認可營養師吳瀟娜

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