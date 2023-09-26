不開冷氣也睡得好？網民熱議涼快入睡妙法　一原因建議晚上別開窗

最近各地天氣晴朗炎熱，許多人都待在家裏吹冷氣納涼。日前就有人好奇詢問不開冷氣睡覺的方法，不少人會想到在電風扇前放冰塊、保持枕頭的涼爽、蓋棉質的薄毯或沖澡等等，究竟甚麼才是最佳方法呢？



睡覺不開冷氣！省錢達人曝3招一路涼到天亮

一名網友Facebook「匿名2公社」發文詢問「現在還有人不開冷氣睡覺的嗎？」貼文一出，許多網民紛紛留言回應，並分享他們的省錢方法，分別是用涼感的沐浴乳、洗冷水澡以及開電扇：

．「睡前洗冷水澡，開個12吋的電扇」

．「去買薄荷沐浴露，強烈建議買布朗博士薄荷沐浴露，超涼；洗完至少會涼半小時以上，加上吹風扇會稍微比較好睡，早上睡不醒用來洗臉也可以醒人，記得買最大瓶跟一個壓頭就很好用，到冬天之前都洗不完」

．「兩台電風扇」



也有網民分享：

．「買竹蓆，必須是竹青的，就是竹表皮做的，躺着很涼，冷氣定時1小時，直吹電風扇即可」

．「我變頻冷氣開29度搭電風扇吹，睡覺半夜要蓋被子」

．「睡涼墊，窗戶打開」

．「循環扇就可以了」

．「換冰絲系列的寢具，設定1個小時的冷氣，開電扇一覺到天亮」



不過，針對睡覺時開窗與否，其實許多人會在夏天晚上睡眠時開窗，但這只會讓熱空氣進入室內，不建議這麼做。要做的是在早上關上窗戶、拉上窗簾，不然只會讓熱空氣和陽光進入室內，尤其是臥室越暗越好。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏天睡覺不開冷氣！小資族分享3個省錢妙招，一路涼到天亮也不會被熱醒】