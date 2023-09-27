中秋親子好去處｜家庭聚會必睇！精選3個燒烤地點 / 8款盆菜推介

今年中秋佳節又可以享受長假期，家人團圓少不得一同燒烤或吃盆菜，共享天倫。01親子為家長精選中秋燒烤地點，適合親子共樂，包括元朗戶外樂園或酒店燒烤自助餐；如喜歡盆菜則可考慮各酒店推出的盆菜套餐，現正推出至抵優惠，當中包括由酒店名廚主理的頂級盆菜。



元朗農樂營

元朗全新主題戶外樂園，適合親子及一班朋友齊齊享受，Chill住影相打卡！所有客人可享用室內及室外遊樂設施，當中小童最愛的放電遊樂設施包括：2千呎室內兒童遊樂室 (內有波波池及各類型玩具)、動感平衡車、單車、手搖船、嬉水池（季節性開放）、室外彈床、滑梯等，多個打卡拍攝地方仿如身處熱門旅遊地點。客人可於戶外觀賞星空及日落景致，樂而忘返。家庭聚會、三五知己更可相約於燒烤區BBQ，自選燒烤食材，包括：振興牛丸、日本空運和牛、韓國熟成牛排、溫室牛奶粟米，更可預訂代購海鮮。

地點：元朗牛潭尾路攸潭尾村（攸潭美村公所附近）

費用：$3000起（包括10位入場門票，額外入場人數$200/位；大小同價，3歲以下免費）；1節時段歐式小木屋租用（日間時段為11:00-16:00；夜間時段為17:00-22:00）

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挪亞方舟豐盛閣餐廳Harvest Restaurant CHiLL饗海景燒烤盛薈

挪亞方舟Harvest Restaurant推出快閃優惠，想一家大小於中秋佳節參與燒烤盛會萬勿錯過！快閃優惠包括Harvest Beachside Chill 滋味燒烤美饌套餐 (四位用) （已包加一服務費）及Harvest Beachside Chill極致海陸空活海鮮燒烤套餐 （四位用）（已包加一服務費）。

地點：馬灣珀欣路33號 挪亞方舟度假酒店

價錢：Harvest Beachside Chill 滋味燒烤美饌套餐 $1448；Harvest Beachside Chill極致海陸空活海鮮燒烤套餐 $1943 訂購優惠

小白兔農莊 中秋燒烤晚會

現在預訂小白兔農莊半日體驗，5小時內可玩遍動物欣賞、手工藝、親親兔仔區、戶外遊樂設施，木製韆鞦，繩網陣、大草地，滑草板 等等項目，行程更設廣東話導覽！小白兔農莊場地超過十萬呎，大草地超過五千呎，快來帶同小朋友一同參加吧！

設施包括戶外遊樂設施、木製韆鞦、繩網陣、海盗船、跳彈床、小沙池、氹氹轉、滑梯、家樂徑、花花橋、浪漫滿屋。有蓋設施則有機會親親小動物、畫大畫板、到訪爬蟲館、龜館、蜥蝪館、3D 影相館、圖書閣、玩具閣、育嬰室，及玩足球機、籃球機、彈鋼琴。

地點：香港元朗八鄉橫台山永寧里芝麻嶺1號

費用：大人 HK$228/位、小童HK$188/位、未夠三歲參加$30/位（不包餐）、長者$188/位、開爐費$60 立即預訂

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六國酒店 粵軒中菜廳 星級盆菜 (須於取貨日期最少3日前預訂)

【粵軒聚寶盆菜 $1,600】(四位用)

(海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚、炆豬手、燒腩肉、吊片、大花菇、蘿蔔、豬皮、津菜)

【名廚御級精選盆菜 $2,180】(四位用)

(原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜)

【名廚頂級精選盤菜 $2,680】(四位用)

(原隻鮑魚、遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、炆腩肉、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜)

立即預訂星級盆菜

六國酒店 - 粵軒中菜廳

地址：香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓

推廣期: 即日起至2024年2月29日（需三天前預訂）

九龍酒店 The Kowloon Hotel 龍逸軒 鮑羅萬有喜慶盆菜 9折優惠 (須於取貨日期最少3日前預訂)

與家人聚首一堂，品嘗龍逸軒以多種上等食材熬製的盆菜，包括精選原隻八頭鮑魚、花膠、日本精選元貝、虎蝦、鵝掌、自家制燒腩肉、豉油雞、蠔豉、花菇及日本蘿蔔等十多種食材炮製。有別於其他盆菜，龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜的秘製醬汁味道香濃，油而不膩，中菜首席總廚楊建葉師傅嚴選多種矜貴食材，以鮑魚、金華火腿、老雞、赤肉等熬製8小時而成。選購龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜，讓您和親友在任何喜慶日子都可安坐家中都可舒適地享受酒店佳餚。

訂購期限：即日至2023年12月31日

換領日期：即日至2023年12月31日，所有逾期之換領將不被接納。

換領地點：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓 龍逸軒。

換領時間：每日上午11時至晚上9時。

價錢：$710 | $1,340 | $1,880 | $3,590（2位/ 4位/ 6位/ 12位用）

9折優惠 立即訂購

8度海逸酒店 自家製喜慶盆菜| 低至83折起 (須於取貨日期最少3日前預訂)

8 度海逸酒店廚師團隊再推出自家製傳統盆菜，與大家共享真摯滋味。酒店中菜部主廚楊保國師傅特別花時間研究當中的用料及烹調方式。用料方面，楊師傅選用了原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔、大蝦、花菇、貴妃雞、燒腩仔、鵝掌及時菜等上乘食材，再 加上盆菜中的基本食材，一共有多達 16 款材料。值得一提是盆菜的精髓 ─ 醬汁。這款秘製醬汁由鮑魚、 金華火腿等矜貴食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成。醬汁採用獨立包裝，客人如有需要，可按口味酌量加水。

換領地址：香港九龍土瓜灣九龍城道 199 號地下大堂 8 度餐廳

須於取貨日期：最少 3日前預訂致電 2126 1960 預約；取貨時間 10am-10pm

價錢：$893 | $1,221 | $1,631（4位/ 6位/ 8位用）

立即預訂 優惠低至83折起

神燈海鮮酒家 神燈海味盤菜｜低至78折優惠 (須於取貨日期最少3日前預訂)

適逢中秋，神燈海鮮酒家為你準備了神燈海味盤菜、至尊釀鯪魚盤菜。包含18款材料，有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參等高貴食材。現在訂購更包運費直送，與親朋好友共渡佳節必備。

1. 神燈海味盤菜｜外賣直送免運費

共18品：10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔豉、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、自家製炸蝦丸、豬脷、豬皮、魷魚、香炸芋頭、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、上湯蘿蔔、貴妃雞、紅炆腩肉、紅燒元蹄

6人份量 優惠價：HK$1288 包運費 (原價：HK$1588)

12人份量 優惠價：HK$2288 包運費 (原價：HK$2988)

立即訂購 低至78折優惠

神燈海味盤菜

2. 至尊釀鯪魚盤菜｜外賣直送免運費

共18品：酸鯪魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔汁扣鵝掌、蠔油炆花菇、豬皮、魷魚、紅燒元蹄、自家製炸蝦丸、紅炆腩肉、發菜、貴妃雞、鹵水鴨、上湯蘿蔔、蠔皇炆枝竹、清甜蓮藕、香炸芊頭

6人份量 優惠價：HK$1288 包運費 (原價：HK$1588)

12人份量 優惠價：HK$2288 包運費 (原價：HK$2988)

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至尊釀鯪魚盤菜

香港旺角希爾頓花園酒店 鷹巢鮑魚花膠盆菜(須於取貨日期最少3日前預訂)

立刻訂購香港旺角希爾頓花園酒店之餐飲精選，提供盆菜、即燒化皮乳豬・富貴金豬等等。「鷹巢」由經驗豐富的名廚團隊主理，不但重現昔日名菜，更著眼於為客人提供高水平的食物，選料上乘，醬汁全部自行配製，味道自成一家，務求令客人真正享受到美食帶來的滿足感。

鷹巢鮑魚花膠盆菜（6位用）

集合多款矜貴食材及本地地道美食包括原隻蠔皇九頭鮑魚(6隻)、滋補原條花膠(6隻)、原隻大虎蝦(6隻)、原粒瑤柱甫(6粒)、鮑汁扣鵝掌(6隻)、上等鮮味金蠔(6隻)、明爐燒鴨、玫瑰豉油雞、發財髮菜、厚花菇(6隻)等，為團聚必備之選。

價錢：$1,888 低至74折起 立即訂購