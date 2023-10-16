Uniqlo減價｜Uniqlo限時優惠$39有交易 印花T恤/粗帶連身裙/短褲

Uniqlo減價2023｜Uniqlo官方網站現正折扣價惠，多款轉季衣櫥精選服裝進行特價優惠，而部份童裝夏季服裝進行減價優惠（AIRism系列），而冬季的保暖服裝如羽絨背心、HEATTECH都有減價優惠！即睇以下童裝價惠服裝介紹，短袖、長袖，長短褲及背心也有，款式齊全，不過部份以指定顏色才有折扣優惠！



即睇Uniqlo童裝減價貨品（上身類）

MAGIC FOR ALL UT (短袖 / 印花 T 恤) 原價＄79 現售＄39

購物滿$350免運費

購買方法：Uniqlo官網

商品編號：455017000

黑色印花 T 恤為2023年夏季貨品，物料以100%棉製造，此商品特別尺碼為 100cm及110cm。（指定顏色：09 黑色）

女童 MFA UT (短袖 / 印花 T 恤)原價＄79 現售＄39

購物滿$350免運費

購買方法：Uniqlo官網

商品編號：466304000

標誌性的迪士尼 “ MAGIC FOR ALL ” 系列，以100%棉製造而成，此商品特別尺碼為 110至150cm。（指定顏色：50 淺綠色）

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女童 MFA UT (短袖 / 印花 T 恤)原價＄79 現售＄39

購物滿$350免運費

購買方法：Uniqlo官網

商品編號：466302000

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童裝 U AIRism 棉質圓領 T 恤 [短袖] 原價＄79 現售＄59

購物滿$350免運費

購買方法：Uniqlo官網

商品編號：454492667

外觀為棉質，且穿起來乾爽舒適的「AIRism」，寬鬆休閒版型穿起來自在舒適。物料組成為54% 棉及46% 聚酯纖維。（指定顏色：09 黑色、71 紫色）

童裝 Sumikkogurashi HEATTECH 棉質極暖圓領 T 恤 [長袖] 原價＄99 現售＄79

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：457108000

人氣卡通角色角落小夥伴變身「夜間樂園的幽靈」帶來全新童裝超彈性休閒套裝系列！此商品特別尺碼為 120至160cm。（指定顏色：70 淺紫色）

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：457107000

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童裝 超輕型羽絨背心 原價＄249 現售＄199

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：453257000

升級改版，增添羽絨的份量，穿起來更加溫暖。講究細節，讓孩子更方便使用。此商品特別尺碼為 110cm－160cm。（指定顏色：67 藍色）

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童裝 超彈性寛版長褲 原價＄199 現售＄149

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：460067000

具有令人驚豔的彈性，易於活動。講究的錐形款式設計，穿起來寬鬆舒適卻相當顯瘦。此商品特別尺碼為 100cm－160cm。（指定顏色：09 黑色、31 淺啡色、35 啡色、57 橄欖色）

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童裝 超彈性寛版牛仔長褲 原價＄199 現售＄149

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：460066000

擁有令人驚豔的彈性，易於活動。採用講究加工展現具有牛仔特色的豐富質感。此商品特別尺碼為 100cm－160cm。（指定顏色：66 藍色、68 藍色）

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童裝 超彈性 DRY-EX 束腳褲 原價＄149 現售＄99

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：454516666

迅速吸汗速乾，具有令人驚豔的彈性，可自在活動的多功能褲款。褲腳不擁擠，穿起來十分俐落。此商品特別尺碼為 110cm、150cm及160cm。（指定顏色：66 藍色）

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童裝 彈性輕便短褲 (印花) 原價＄99 現售＄79

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：454471000

升級為具有彈性、穿起來更舒適的短褲。寬鬆款式，休閒自在。此商品特別尺碼為 110cm－140cm。（指定顏色：30淺膚色）

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：454471000

此商品特別尺碼為 110cm－140cm。（指定顏色：01 白色）

購買方法：Uniqlo官網

商品編號：454471000

此商品特別尺碼為 110cm－150cm。（指定顏色：藍色）

童裝 彈性輕便短褲 原價＄99 現售＄79

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：454474000

此商品特別尺碼為 100cm至140cm。（指定顏色：23 橘色、63 藍色）

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：454466000

此商品特別尺碼為 110cm至160cm。（指定顏色：31 淺啡色、69 靛藍色）

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女童 粗帶連身裙 原價＄199 現售＄99

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：460675666

特價貨品顏為橘色；此商品特別尺碼為 100cm至160cm。

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女童 襪子 [3對裝] 原價＄59 現售＄39

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購買方法：Uniqlo官網

商品編號：453919000

採用特殊紗線製作，質感極佳的襪子。可愛的設計能成為足部亮點。尺碼為16-20cm、20-24cm。特價顏色為奶油色。

購買方法：Uniqlo官網

商品編號：453920000

特價顏色為淺橘色，尺碼為16-20cm。