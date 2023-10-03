札幌親子遊 遊覽長沼町 小樽 海蒂牧場/天狗山索道/三角市場/運河

札幌親子一日遊｜札幌同樣是港人最愛，盡情欣賞大自然風景，絕對是打卡必到之處。01親子為大家搜羅以札幌為中心，尋找牧場體驗、全程約735米索道、運河名勝，讓大家輕鬆玩盡札幌。



以札幌為中心，以小樽、長沼等地為中心，參觀將於 2022 年 11 月上映的熱門電視劇外景地的巴士一日遊，探訪札幌市內無法步行的拍攝地點，讓大家遊覽長沼町、千歲市和小樽。（中文 / 英文 / 日文導遊）

海蒂牧場：綿羊、馬和山羊在橫跨山谷延伸至遠方群山的牧場上悠閒地吃草的景色才是真正的北海道。您可以在壯麗的大自然中與各種動物互動。

小樽天狗山索道：一條30人座的索道從山腳到山頂，全程約735米，全程約4分鐘；乘坐與懷舊小樽街道相得益彰的纜車，享受空中漫步。

小樽三角市場：位於小樽站和國道5號線之間。這個名字來自土地和屋頂的三角形。

小樽運河：這是北海道最受歡迎的旅遊勝地之一，運河沿岸美麗的風景和古老懷舊的建築為矚目之處。

小樽運河（圖：klook）

行程查詢：klook

海蒂牧場和小樽運河一日遊(6-8人)(札幌出發)：只需HK$2,976起 (人均 HK$496)

限時開賣日期：即日起開賣；適用日期：10月30日或之前



行程時間表

上午9時：去程（接送）

1. 請於預定出發時間前5分鐘到達

2. 酒店接送僅限札幌市中心的酒店，定山溪溫泉除外。

上午 10時：景點 Heidi Farm

上午11點半：午餐 Seiyoken

餐廳不定期關閉，此根據擁堵情況和商業情況，可能只能參觀外部，屆時午餐改為在千歲市內的餐廳。

下午1時50分：登上天狗山索道並到山頂觀光

下午3時10分：參觀電影拍攝地 小樽三角市場

下午3時半：1小時30分鐘自由行：小樽運河觀光之旅。

下午6時：回程

行程查詢：klook