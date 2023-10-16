消委會｜牛奶朱古力普遍較黑朱古力低脂？ 嚴選14款五星朱古力

朱古力是大人和小朋友都喜歡的零食，除了味道可口，不少人亦認為朱古力有舒壓作用。消費者委員會檢測市面上常見的朱古力樣本，當中包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力。消委會指牛奶朱古力的平均糖含量較黑朱古力高，但普遍較黑朱古力低脂。消委會報告亦反映價格與產品質素沒有必然關係，售價最低的黑朱古力樣本，總評獲5分，而售價最高的則只有2分，以下集合14款消委會嚴選的五星朱古力供家長參考。



是次測試的各黑朱古力樣本標示的可可含量百分率介乎70%至80%，當中有2款標示沒有添加糖並採用其他甜味劑。而牛奶朱古力樣本標示的可可含量方面，7款在30%以上，1款在30%以下，另有1款沒有標示可可含量。黑朱古力樣本售價由每包$28.8至$160不等。而平均每10克的售價由$2.9至$32，相差約10 倍；另有1款沒有標示重量，只標示含有20粒，每包$60，平均每粒$3。而牛奶朱古力樣本售價由每包$10至$158不等。平均每10克的售價由$1至$7.5，相差約6.5倍。

消委會精選7款黑朱古力五星產品：

黑朱古力(標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖)：

Divine Deliciously Smooth Dark Chocolate 70% Cocoa



聲稱來源地：德國

大約零售價（每10克平均零售價）：$40.0 / $4.4

糖 (克/100克)：27.0

總脂肪 (克/100克)：45.6

Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao



聲稱來源地：比利時

大約零售價（每10克平均零售價）：$75.0 / $7.5

糖 (克/100克)：25.4

總脂肪 (克/100克)：43.4

Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate



聲稱來源地：德國

大約零售價（每10克平均零售價）：$28.8 / $2.9

糖 (克/100克)：30.4

總脂肪 (克/100克)：46.8

La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin



聲稱來源地：法國

大約零售價（每10克平均零售價）：$158.0 / $21.1

糖 (克/100克)：31.1

總脂肪 (克/100克)：43.1

Ghirardelli Intense Dark 72% Cacao Dark Chocolate



聲稱來源地：美國

大約零售價（每10克平均零售價）：$45.5 / $4.6

糖 (克/100克)：27.2

總脂肪 (克/100克)：46.9

Venchi Montezuma Nibs 75% Cocoa Extra Dark Chocolate with Roasted Cocoa Nibs



聲稱來源地：意大利

大約零售價（每10克平均零售價）：$95.0 / $13.6

糖 (克/100克)：24.6

總脂肪 (克/100克)：43.3

（圖片來源：消委會）

黑朱古力(標示可可含量70%至80%及聲稱無添加糖)

Valor 70% Dark Chocolate No Sugar Added



聲稱來源地： 西班牙

大約零售價（每10克平均零售價）：$28.9 / $2.9

糖 (克/100克)：/

總脂肪 (克/100克)：35.2

（圖片來源：消委會）

消委會精選7款牛奶朱古力五星產品：

牛奶朱古力 (標示可可含量＞30%)：

Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate



聲稱來源地：瑞士

大約零售價（每10克平均零售價）：$23.6 / $2.4

糖 (克/100克)：57.8

總脂肪 (克/100克)：31.1

Jacquot Milk Chocolate Bar



聲稱來源地：法國

大約零售價（每10克平均零售價）：$16.9 / $1.7

糖 (克/100克)：49.3

總脂肪 (克/100克)：36.5

Milka Alpine Milk Bar 瑞士牛奶朱古力



聲稱來源地：瑞士

大約零售價（每10克平均零售價）：$10.0 / $1.0

糖 (克/100克)：57.1

總脂肪 (克/100克)：30.5

Choklad Ljus Milk Chocolate (UTZ Certified) 牛奶朱古力獲UTZ認證



聲稱來源地：西班牙

大約零售價（每10克平均零售價）：$12.0 / $1.2

糖 (克/100克)：60.5

總脂肪 (克/100克)：29.0

Feodora Deluxe Chocolate Superior Milk Chocolate with 37% Cocoa



聲稱來源地：波蘭

大約零售價（每10克平均零售價）：$158.0 / $7.5

糖 (克/100克)：46.0

總脂肪 (克/100克)：38.0

Coles Belgian Milk Chocolate



聲稱來源地：比利時

大約零售價（每10克平均零售價）：$29.9 / $1.5

糖 (克/100克)：54.1

總脂肪 (克/100克)：34.9

牛奶朱古力 (沒有標示可可含量)

Meadows Belgian Milk Chocolate



聲稱來源地：比利時

大約零售價（每10克平均零售價）：$25.5 / $1.3

糖 (克/100克)：56.2

總脂肪 (克/100克)：31.7