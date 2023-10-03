東京親子遊｜富士山周邊摘水果/大涌谷ロ纜車/箱根海賊船附優惠碼

東京親子一日遊｜富士山，是很多旅客愛到訪的日本景點。01親子為大家搜羅富士山周邊四大人氣景點，包括富士山五合目、水果採摘，乘坐大涌谷ロ纜車和箱根海賊船，大家可跟團乘車到訪以上景點，輕鬆玩盡東京。



是次行程推介，包攬富士山五合目、水果採摘，乘坐大涌谷ロ纜車和箱根海賊船等行程。（日文導遊）

行程查詢：klook

一日遊 (輸入優惠碼[JPMAPLE50]即減HK$50)(東京出發)：只需HK$675起

(原價:HK$725)

*優惠碼數量有限，用完即止。

成人：HK$ 722

兒童（3 - 11歲）：HK$ 696

限時開賣日期：即日起至11月30日；

適用日期：2024年3月24日或之前指定日子

上午7時35分：去程 由新宿出發

集合地點：新宿中心大廈

7:20 地點集合

7:35 出發

請到新宿中心大樓正門前的人行道集合，遲到或未出席者恕不退款

上午9時半：山梨水果中島農場 體驗水果採摘

四月和五月的草莓，六月的櫻桃，七八月的桃子，九月和十月的葡萄，十一月的蘋果，各指定月份到訪皆能採摘水果。

逗留時間：30分鐘

行程查詢：klook

上午11時：富士山五合目

登上位於海拔2400米處的富士山五合目，觀賞壯觀的雲海！大家也可在周圍的商店購買各種特產手信！

逗留時間：30分鐘

＊午餐為日式便當餐盒

富士山五合目 （圖：klook）

下午2時半：大涌谷 纜車體驗/欣賞大涌谷火山景觀

乘纜車從空中俯瞰大涌谷的絕景，一飽大涌谷火山噴煙瀰漫的景象，大家也可嘗試有名的「黑雞蛋」。

下午3時40分：海賊船 桃源臺港

不可錯過的箱根海賊船之旅！搭乘裝飾豪華的海賊船遊覽被自然美景包圍的蘆之湖！

行程查詢：klook

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成人：HK$ 722

兒童（3 - 11歲）：HK$ 696



限時開賣日期：即日起至11月30日；

適用日期：2024年3月24日或之前指定日子



晚上6時半：回程（新宿西口）

海賊船 桃源臺港（圖：klook）

＞＞加推：日光東照宮 & 華嚴瀑布一日遊（東京出發）＜＜



從東京出發的一日遊，參觀日光市著名的歷史和自然景點，欣賞華嚴瀑布並瞭解東照宮的歷史。行程設有與導遊（中文 / 英文 / 廣東話導遊）帶領了解日本文化，度過充實的一天。

上午 07時50分：去程 遊覽四大景點

集合地點：三井住友銀行新宿西口支行1樓

日本東京新宿區西新宿 1 Chome-7-1 160-0023 搭乘大江户線至新宿西口站，步行5分鐘

（請於預定出發時間前10分鐘到達，並尋找持有 ONTABI 標誌的導遊。）

（遲到或未出席者恕不退款）

四大景點：日光東照宮、華嚴瀑布、禪寺湖或日光温泉、東北自動車道

（凡選擇中禪寺湖的顧客，將獲贈日光黃金卡斯提拉蛋糕一份）

晚上6時：回程（下車地點：新宿）

預訂網址：klook

日光文化一日遊 (輸入優惠碼[JPMAPLE50]即減HK$50)(東京出發)

只需HK$502起(原價：HK$552)

*優惠碼數量有限，用完即止。



限時開賣日期：即日起至11月30日；適用日期：2024年9月20日或之前

(逢星期一、三、五及日)

