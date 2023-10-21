心寒過電影情節！人妻摔下樓梯流產　並非意外　而是奶奶設局陷害

一名媳婦發文控訴，忍了三年，終於對奶奶發飆了，結婚以來對方總是不給好臉色，後來更因為她從樓梯摔倒，腦震盪加上流產，家中監視器拍到奶奶的「惡行惡狀」，讓她忍無可忍，甚至對奶奶撂下重話：「我恨死妳了！」



女事主在Facebook群組《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，因為奶奶不喜歡自己，婚後她就和老公搬出去，後來懷孕了，老公擔心她一個人在家不安全，就請女事主的爸媽來陪伴，同時家裏裝上監視器。結果某天，她的爸媽出門買菜時，她不小心從樓梯摔下來，不但腦震盪，四個月的孩子也沒了。

後來送到醫院，奶奶一直罵女事主和自己父母，而且用詞很難聽，結果老公對奶奶說，「妳應該不知道我家有裝監視器吧？」原來，奶奶趁女事主的爸媽去買菜的時候，找到機會進入她家，並倒油在樓梯上，造成她摔倒流產，似乎認為她失去孩子，就會離開這個家，殊不知這一切已被錄下，奶奶瞬間訝異閉嘴。

更讓人生氣的是，奶奶事後還四處在親戚間亂說話，她氣到當面找對方對質，直呼：「原來是妳在搞鬼，我這輩子無法再懷孕，也是妳造成，我就等着妳的報應，妳死了我也不會回來拜妳，更不會送妳，妳怎麼對我，我就怎麼對妳，我恨死妳了！」語畢轉身離去，老公也在旁一旁附和：「媽，人在做天在看，妳自己好自為之」。

網友紛紛表示：

．「怎麼會有那麼惡毒的巫婆，害死一個小生命，她真的會有報應」

．「這是甚麼劇情，太可惡了」

．「妳老公很棒」



也有人建議事主既然有證據，可以考慮提告，以免奶奶又越線。

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