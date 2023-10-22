女兒已長大　爸爸仍愛熱情親抱　事主感困擾網民卻一面倒在羨慕她

不少爸爸身為女兒控，對女兒的事都要親力親為，也十分介意女兒的感情狀況，對爸爸而言是出自關心，不過有些人卻因此感到困擾。



日前一名女網民在網上分享，自己是家中獨女，目前已經大三了，也有男朋友，爸爸的一些親密舉動讓她覺得不是很舒服，不過她不想因此跟爸爸劃界線讓他傷心，好奇詢問網友是否有相同經歷。

有個這樣愛自己的爸爸，是一種甜蜜的困擾吧！（按圖了解）

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事主在Dcard發文表示，每天早上爸爸都會叫她起床，也時常會抱抱她、親臉頰、叫寶貝等，而自己已經大學三年級了，也有男朋友，對於這些親密舉動感到有些排斥，跟媽媽反應後也沒改善，不過事主表示，因為了解爸爸工作、養家辛苦，也不想跟他劃界線讓他傷心，因此發文詢問網民的建議。

貼文一出，網友們紛紛分享自身相同經歷：

．「我家有四個女兒，我排行老么！我爸只叫我小寶貝。有一次打Line給我說『小寶貝天氣涼了要多穿一點』，我媽還以為我是哪個小三」

．「現在都30歲以上也結婚了，我爸爸還是會叫我寶貝」

．「我25歲結婚了，我爸爸打給我一定有句話小寶貝在幹嘛我想妳了，希望這句話我能聽到老」

．「我爸都叫我死八婆」



此外，也有網民提出建議：

．「如果他從小到大都這樣的話好像也算正常，有些家庭的肢體接觸比較多，如果妳長大後不喜歡，就好好地跟爸爸表達吧」

．「蠻後悔為什麼沒好好珍惜這個父愛，我自己是覺得，會嫌棄會反感是因為叛逆，但等到真正失去時，就會很後悔」

．「如果真的不想，可以直接告知爸爸，相信他會接受」

．「問他可以用另一種方式愛妳，例如抱抱等等（畢竟他也是很愛妳的，只是他的愛法很直接）」



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