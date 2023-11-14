秋天天氣乾燥 中醫推薦蓮藕竹庶馬蹄紫准山湯 預防兒童流鼻血

兒童鼻黏膜在6歲前尚未發育完成，如幼兒時期用力打噴嚔、挖鼻孔、急性感染，又或受空氣刺激，引起炎症反應令黏膜較容易出血。踏入秋冬季節，天氣乾燥，小朋友流鼻血的情況會增加，不妨煲些涼血、止血湯水作防治之用。中醫分享「蓮藕竹庶馬蹄紫准山湯」食譜，有預防兒童流鼻血的效用。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



材料：

鮮蓮藕節 1個

竹庶 1斤

鮮茅根 1兩

馬蹄 20粒

紫准山 3兩（找不到新鮮紫准山，可用紫准山粉代替）

做法：

1. 全部材料洗淨，切段。

2. 用3L水煲1小時即成。

注意：持續性的鼻血問題，請儘快帶小朋友去中醫面診。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

（photoAC）

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4種流鼻血狀況應警覺

1. 流鼻血的時間太長：

一般流鼻血的時間應該在5至10分鐘左右，如果超過這個時間，可能就是凝血功能出了問題。

2. 出現合併的症狀：

如果除了流鼻血以外，牙齦也容易流血，或是身上其他部位很容易出現瘀青，這便是凝血功能出現問題的徵兆。如果合併不明原因的發燒、體重下降或是盜汗的情況，可能也是出現疾病的徵兆。

3. 總是都是同一個鼻道流鼻血：

如果是結構異常、異物或是腫瘤引起的流鼻血，通常都會侷限於同一個鼻道。而摳鼻子或是過敏性鼻炎引起的流鼻血，兩邊鼻道都可能會發生。

4. 年紀在2歲以下：

流鼻血很少出現在2歲以下幼兒，這個年紀很少摳鼻子，也不是過敏性鼻炎好發的年紀，所以2歲以下出現反覆流鼻血的情況比較需要擔心。除了流血還有化膿！建議盡速就醫檢查。

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