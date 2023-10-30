小兒流感｜中醫解構小兒易感冒原因 附兩款感冒初起食療建議

10至11月為秋入冬的過渡期，每逢季節交替都是流行性感冒的高發時間。小兒感冒，家長定必擔憂操心。為何氣候轉變時小兒特別容易感冒？中醫分享小兒預防流感及初起處理方法。

本文作者：陳家苗醫師



小兒的先天體質特點值得注意：五臟中他們的心肝相對旺，而肺脾腎相對不足，當氣候轉變時會特別敏感。若然剛好正氣不足，就容易受風、寒、暑、濕、燥、火、時疫邪毒等乘虛而入，發為傷風感冒或流感。小朋友多不以為意，家長當多注意並作出提醒。

中醫理論強調脾胃調和，當中脾乃後天之本。脾主運化，化是能量的轉化，脾的功能就是負責將飲食中好的能量輸送到身體各處使用及儲存。脾胃是身體最重要的樞紐之一，一但堵塞會直接影響身體運作，所以脾胃運作的穩定性也跟免疫力強弱息息相關。

從衣食住行入手預防流感

預防勝於治療，以下從衣食住行說說如何預防流感。

衣：注意防寒保暖，保暖的標準是微微發熱但未到流汗，這是為了保持良好的循環。頭部、肩頸部和腳部都是容易受涼的部位，要注意在冷氣空間或者室外有風有雨時遮蓋住。

食：中醫所提及的脾胃功能包含現代醫學的消化系統運作，故此要注意控制小孩的食量並觀察其大便狀態。脾胃消化出現問題是感冒的基礎。

注意飲食的基本要點：

少吃生冷，生冷的定義是沒有烹煮過以及低於正常體溫的食物和飲料。

不過飽，5-7分飽即可。

少量多次喝溫水、熱水。

住：居所要保持空氣流通，亦可根據需要適當使用羅文莎葉精油滴在擴香石或擴香紙上消毒空氣。

行：若然感到疲倦，應留在家中休息，避免到人多稠密的地方。

感冒初起時可配合刮大椎

若然受到感染，尤其小兒發燒時，建議可以配合輕刮大椎穴。大椎穴位於頸椎第7節處，加一點按摩油，手作貓爪樣輕柔地向下刮，局部皮膚微紅即可，不追求出痧。由於大椎穴為諸陽之會，是守衛身體陽氣的大門，所以感冒發燒時對大椎穴進行刮痧或搓熱，可有利於激發身體陽氣，促進痊癒。

*刮大椎穴示意圖由陳家苗醫師提供

感冒初起的食療建議

除了刮大椎穴，還可以適當使用中藥。使用中藥必須辨證論治，風寒和風熱感冒初起時可以嘗試煮粥加入藥材同煮，藥效溫和又能養護脾胃。

風寒感冒：

常見症狀：輕微發熱，怕冷，鼻塞清涕，咽痛不明顯。

建議：煮粥時加入蔥白10g、生薑6g，可適當後加紅糖調味。

風熱感冒：

常見症狀：發熱咽痛，頭痛，鼻流黃涕。

建議：煮粥時加入甘蔗汁 或 桑葉5g、菊花5g、薄荷3g 用沸水浸泡，加適量紅糖調味代茶飲。

如果小兒出現高燒或症狀複雜的情況，建議立即求醫。以上的方法主要用於感冒初起時，若然有任何不明白的地方，請向註冊中醫師諮詢。