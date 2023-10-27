天氣轉涼皮膚易乾燥痕癢 中醫推介兩款潤肺潤膚湯水同時增抵抗力

天氣亦逐漸變得涼快，肌膚亦開始容易乾燥痕癢。平日除了勤用補濕面膜，亦可多喝滋潤湯水。這次許懿清中醫師介紹潤膚潤肺湯水同時增抵抗力，幫大家抗秋燥！

文章授權：許懿清中醫師



「玉竹」是常見的煲湯藥材，具養陰潤燥，生津止渴的功效，對於秋天常見的陰虛肺燥的乾咳亦有很好的治療功效。現代研究亦發現玉竹含維他命A，能使膚質柔嫩，印證其潤膚功效。這次為大家介紹簡單的「沙參玉竹麥冬太子參瘦肉湯」，具潤燥及提升抵抗力之功效！

【沙參玉竹麥冬太子參瘦肉湯】

材料：

南、北沙參 --------------各5錢

玉竹、麥冬、太子參 -----各1両

生薑 ------------2片

陳皮 ------------1小塊

瘦肉 -----------1斤

水--------------2,800 毫升

鹽--------------少許

做法：

1）南、北沙參、玉竹、麥冬、太子參、生薑洗淨； 陳皮浸軟，刮去白衣；生薑連皮切片；瘦肉切件，汆水。

2）全部材料加水，以大火煮滾。轉文火煲2小時，加鹽調味即成，可連湯渣吃。

除了平日要多用補濕面膜，亦可多飲潤肺湯水，今次為大家介紹「雪耳響螺潤肺湯」，幫大家抗秋燥！



雪耳響螺潤肺湯



功效：滋陰潤肺、生津潤膚

材料：

雪耳--------------2朵

響螺乾--------------2両

瘦肉--------------1斤

玉竹--------------1両

沙蔘--------------1両

陳皮--------------1小塊

蜜棗--------------4粒

水--------------2,800毫升

鹽--------------少許

製法

1. 全部材料洗淨；雪耳浸軟及去蓆後撕成小塊

2.全部材料加入水，大火煮滾後改用中火煮1.5小時，加鹽調味即可

資料獲許懿清中醫師授權轉載