把握嬰幼兒黃金成長期 兒科醫生教8招促進腦部發展及培養學習力

當嬰兒一出生，大腦中就有將近一千億個神經元腦細胞，數量幾乎與成人相同，但為何我們仍要積極培養孩子的學習力？這是因為要靠著各種刺激加強細胞間的連結，也就是突觸，幫助大腦成熟。

本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



相信許多爸媽都聽過「0至3歲是嬰幼兒的黃金成長期」這句話，此時嬰兒正處於認識世界的階段，對許多事物充滿好奇心，當孩子與環境互動，大腦都會建立突觸，串起思考、感覺、運動與記憶等功能，當刺激越多，處理的訊息越多，突觸就會越密集。3歲時將有高達一千兆個突觸，大約在10歲之後，越常使用的部分，神經網絡就會越發達，越少使用就會被修剪或淘汰，直到成年都會持續這樣的建構與修剪狀態。

8招促進腦部發展及培養學習力

因此，為了把握黃金成長期，爸媽可在陪伴時適度加入學習元素，幫助嬰幼兒探索世界、促進腦部發展與培養學習力。

1. 擁抱

擁抱可以給予嬰幼兒安全感，當孩子情緒穩定，就不會花太多時間哭鬧，反而會對周圍事物更具好奇心，進而探索與學習。

2. 新事物刺激

嬰幼兒接觸新事物時，腦中的突觸就會開始成長與連結，可以從五感給予刺激，加強突觸成長。

3. 共讀

0歲起就可以開始親子共讀，共讀有助於視覺與語言發展，更能加強親密接觸、提供安全感，可以說是一舉數得。

4. 3C使用計畫

美國兒科醫學會建議可以制定家庭使用3C計畫，其中０~５歲分別如下：

▶2歲以下：此時孩子的理解力和接受度有限，因此不宜使用，又或是在18至24個月大時嘗試選擇高質量的短片學習。

▶2～5歲：每天使用3C產品不超過1小時，選擇互動性高、具教育性的節目，並且與孩子一同觀看。

5. 居家遊戲

在家可以與嬰幼兒玩小遊戲，包括拍手唱歌、物體恆存遊戲、數數、搔癢等，透過各種遊戲注入各式能力，像是聽力、語言、記憶力、耐心等。

6. 戶外探索

帶寶包到戶外走走好處多，包括公園、植物園、動物園、森林等，享受不同環境的刺激，還能帶孩子認識自然界中的花草蟲鳥，這些都能成為未來學習的養分。

7. 因果關係

嬰幼兒大約在4個月時就會知道因果概念，例如：哭鬧會有人來安撫，所以可以教孩子因果道理，像是他若亂打人，就要告訴他這是錯的行為，而且別人會痛。而當孩子做對事情時，像是把飯吃光，就要鼓勵他很棒不浪費。

8. 給予反應

爸媽對嬰幼兒的需求要給予回應，才能建立孩子的安全感與信任感，當孩子知道自己可以信任爸媽，才會願意釋放自己，並且選擇相信世界，相信爸媽為他建立的成長環境。

「0至3歲是寶包的黃金成長期」這句話沒有錯，不過仍需要透過適當的刺激，讓大腦細胞連結越來越密集，才能促進學習力，而腦細胞的突觸直到成年後都會繼續發展，只是幅度較小，因此從小建立基本學習養分，才有助於將來成長喔！

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