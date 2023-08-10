脊柱側彎不能忽視 若出現7大症狀要立即就醫 避免影響發育

很多家長都會問：小朋友坐不直、走路歪歪斜斜，是不是書包太重導致脊柱側彎了？已經叫工人姐姐幫忙拿書包了，為什麼還是“扭埋一舊”？

本文作者：戴貝莎醫師



脊柱側彎要識分先天或後天造成 才能對症下藥

大部分情況發現小朋友有脊柱側彎多是因為健康檢查，家長以為只要不背重書包、坐直一點就能改善。實際上，在結構治療的角度，有部分脊柱側彎是先天的，輕度側彎的情況下筋膜系統本身沒有問題，因此多沒有症狀。先天的脊柱側彎不能完全糾正，與常人對比筋膜系統較容易錯亂，定期進行結構調整能有助減少筋膜系統出現錯亂的情況。

後天錯誤姿勢能夠調整矯正 但也要恆常生活習慣先改善

而有部分是由於骨盆歪斜、足弓等問題而生，屬於後天造成的脊柱側彎，通常都是因為外傷後沒有糾正錯位而越長越歪造成的。小朋友筋骨柔軟，緩衝空間多，因此外傷或扭傷後因症狀不大很容易被忽略，身體卻跟著錯誤的結構排列生長，累積下來的扭旋其實是不容忽視，久而久之容易出現疼痛、乏力、外形問題，甚至影響發育。

要改善這種情況，首先要調整骨盆、足弓等位置的問題，才能使軟組織筋膜在對的情況下繼續發育。這種後天形成的脊柱側彎可以通過結構治療手法調整矯正，再加以改善生活習慣和姿勢，恆常運動，營養均衡，及時調整，就能保持骨骼的整體健康。

小朋友骨骼出現7大症狀需立即就醫 以免錯過治療黃金期

如果你的小朋友出現以下情況可能代表骨骼已經出現問題，建議進行檢查，及時治療，避免影響發育：

1、走路內八/ 外八/ 兩腳掌扭旋

2、骨盆高低

3、高低肩

4、不能久走

5、肩胛骨不對稱

6、腰部左右不對稱

7、不能坐直

如有疑問，建議咨詢相關專業人士。