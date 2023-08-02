影響成長發育原因多 中醫指小兒厭食及「這類」孩子最易發育欠佳

孩子身體健康是每一位父母最大的心願，但不是每個小朋友都願意好好食飯。今天就從中醫角度看看小兒厭食的原因和解決方法。如果厭食問題持續，有機會影響生長發育，導致身高和體重增長緩慢；而缺乏足夠能量和營養會形成虛弱體質，容易生病，抵抗力差。若家中小孩有上述情況，可以尋求中醫協助，儘早為孩子調整脾胃功能，安心成長。

資料授權：陳倩如醫師



中醫認為小兒特點：「脾常不足」。小兒的脾胃功能發展未完全，飲食餵養稍有不慎就容易導致脾胃不適，出現便秘、腹脹、腹瀉、食欲不振等脾胃症狀。脾胃虛弱的孩子大多身型瘦小、不愛吃飯、多有偏食習慣。

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生病時不宜強迫進食

小孩生病時，身體傾向把能量用作抵禦外邪，此時脾胃功能減弱，容易食欲下降。如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，可服用治療感冒的中藥，病愈後胃口自然能恢復。不宜強迫小孩進食，尤其是滋補和難消化的食物，如雞肉和甜食。

脾胃虛弱改善方法

1.服用白朮、陳皮等健脾開胃的中藥

2.如有明顯食積 （腸胃飽滯、口氣、放臭屁），可以選用消食導滯的中藥，例如是山 楂、神曲、麥芽

小兒推拿方法：

小兒推拿：摩中脘

父母搓熱雙手，用掌心或四指於孩子中脘穴（肚臍上4寸）以順時針方向摩擦。重複5分鐘，每天1次，有健脾和胃，消食和中的作用。

《本文獲陳倩如醫師授權轉載》