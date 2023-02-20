餐單｜中醫分享小學生5日帶飯餐單 針對發育、智力發展、穩定情緒
小朋友上學要帶飯煮甚麼好？中醫爸爸分享了適合5至12歲小朋友的5日帶飯餐單 ，針對小朋友長高長肉、智力發展和情緒穩定而製作。除了加強了蛋白質、鈣質及其他營養素，也避免了吸收過多碳水化合物，再配合補充腎氣、健脾、舒肝的食物，讓小朋友吃得美味又健康。
（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
中醫認為餐單重點是小量多餐，穩定血糖不易做成虛胖，而且需要培養小朋友良好飲食習慣。以下餐單的比例以蛋白質為主，其次是蔬果，再來是碳水化合物。餐單中補充腎氣的食物有助長高和腦部發展，健脾的食物有助長高和增強免疫力，舒肝的食物有助穩定情緒和幫助睡眠。
Day 1
早餐：吞拿魚沙律青瓜三文治卷
含蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物
點心：三黑煎餅
含碳水化合物、蛋白質、微量元素，可以補腎
午餐：磨菇洋蔥忌廉汁（無奶）雞扒雜菜伴黑豆飯
含蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物，可以健脾和補腎
飲料：綠茶米奶
含蛋白質、微量元素，可以舒肝和胃
Day 2
早餐：飯團（黑豆、蝦皮、三文魚、紫菜）
含碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維、鈣質，可以補腎
點心：新鮮水果
含碳水化合物、蔬菜纖維、微量元素
午餐：蕃茄肉醬帶子雜菜南瓜通粉
含蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維，可以健脾
飲料：雙菊水
可以清熱
Day 3
早餐：紫淮山蛋卷
含蛋白質、碳水化合物，可以健脾
點心：串燒
含蛋白質
午餐：日式牛肉丼雜菜配黑豆飯
含蛋白質、碳水化合物，可以補腎
飲料：綠茶米奶
含蛋白質、微量元素，可以舒肝和胃
Day 4
早餐：芝士火腿生菜芝麻卷餅
含蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物
點心：藍莓黑豆班戟
含碳水化合物、蔬菜纖維，可以補腎
午餐：親子丼雜菜配紫淮山飯
含蛋白質、碳水化合物，可以健脾
飲料：雙菊水
可以清熱
Day 5
早餐：雞扒粒西蘭花忌廉通粉
含碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維，可以健脾
點心：新鮮水果
含蔬菜纖維
午餐：紫菜蝦皮豬肉配黑豆飯
含蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維，可以補腎
飲料：綠茶米奶
含蛋白質、微量元素，可以舒肝和胃
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》