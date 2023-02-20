餐單｜中醫分享小學生5日帶飯餐單 針對發育、智力發展、穩定情緒

小朋友上學要帶飯煮甚麼好？中醫爸爸分享了適合5至12歲小朋友的5日帶飯餐單 ，針對小朋友長高長肉、智力發展和情緒穩定而製作。除了加強了蛋白質、鈣質及其他營養素，也避免了吸收過多碳水化合物，再配合補充腎氣、健脾、舒肝的食物，讓小朋友吃得美味又健康。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫認為餐單重點是小量多餐，穩定血糖不易做成虛胖，而且需要培養小朋友良好飲食習慣。以下餐單的比例以蛋白質為主，其次是蔬果，再來是碳水化合物。餐單中補充腎氣的食物有助長高和腦部發展，健脾的食物有助長高和增強免疫力，舒肝的食物有助穩定情緒和幫助睡眠。

（PhotoAC）

Day 1



早餐：吞拿魚沙律青瓜三文治卷

含蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物

點心：三黑煎餅

含碳水化合物、蛋白質、微量元素，可以補腎

午餐：磨菇洋蔥忌廉汁（無奶）雞扒雜菜伴黑豆飯

含蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物，可以健脾和補腎

飲料：綠茶米奶

含蛋白質、微量元素，可以舒肝和胃

Day 2



早餐：飯團（黑豆、蝦皮、三文魚、紫菜）

含碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維、鈣質，可以補腎

點心：新鮮水果

含碳水化合物、蔬菜纖維、微量元素

午餐：蕃茄肉醬帶子雜菜南瓜通粉

含蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維，可以健脾

飲料：雙菊水

可以清熱

（Pixabay）

Day 3



早餐：紫淮山蛋卷

含蛋白質、碳水化合物，可以健脾

點心：串燒

含蛋白質

午餐：日式牛肉丼雜菜配黑豆飯

含蛋白質、碳水化合物，可以補腎

飲料：綠茶米奶

含蛋白質、微量元素，可以舒肝和胃

Day 4



早餐：芝士火腿生菜芝麻卷餅

含蛋白質、蔬菜纖維、碳水化合物

點心：藍莓黑豆班戟

含碳水化合物、蔬菜纖維，可以補腎

午餐：親子丼雜菜配紫淮山飯

含蛋白質、碳水化合物，可以健脾

飲料：雙菊水

可以清熱

Day 5



早餐：雞扒粒西蘭花忌廉通粉

含碳水化合物、蛋白質、蔬菜纖維，可以健脾

點心：新鮮水果

含蔬菜纖維

午餐：紫菜蝦皮豬肉配黑豆飯

含蛋白質、碳水化合物、蔬菜纖維，可以補腎

飲料：綠茶米奶

含蛋白質、微量元素，可以舒肝和胃

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》