小朋友飲食不當易分心及急躁好動 營養師分享四類飲品陷阱

孩子胡亂飲食隨時引發坐定不定、浮躁好動、分心等問題！父母們拿起各種食物飲品總是不斷思考「小孩能吃嗎？應該沒關係吧⋯」，這些內心糾結非常困擾。營養師高敏敏列出三大類別飲品，即睇其卡路里及糖份含量。

資料授權：高敏敏營養師



四款飲品不健康 營養師籲少喝為妙

珍珠奶茶：108kcal、含糖量7.1g

可樂：42kcal、含糖量10.6g

果汁：47kcal、含糖量8.9g

汽水：34kcal、含糖量8.6g

（以上為100ml數值）

五款飲品偶而喝就好

調味牛乳：61kcal、含糖量6.9g

米漿：49.2kcal、含糖量5.2g

水果茶：31.8kcal、含糖量10.7g

運動飲料：28.4kcal、含糖量7g

冬瓜茶：28kcal、含糖量7g

（以上為100ml數值）

五款飲品適量喝最健康

乳酪：90kcal、含糖量11.2g

牛乳：63kcal、含糖量4.4g

無糖豆漿：32kcal、含糖量0.4g

無糖麥茶：0kcal、含糖量0g

水：0kcal、含糖量0g

（以上為100ml數值）

每天精緻糖攝取不超過一天總熱量攝取的10%

牛奶的糖是天然的乳糖，不是精製糖；乳酪也有部分的糖屬於天然乳糖，但還是要特別注意「含糖量」。建議每日精緻糖攝取不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%。

「小孩每天最好控制在2顆方糖」，建議爸媽注意以下做法。

1. ️喜歡茶類的小朋友，要小心很多含糖茶。源於茶所含有的精緻糖量也不低、也可能存有咖啡因的問題。

2. 選奶茶類的人要注意體脂肪增加問題，有可能會有看起來不胖，但存有體脂肪高的情況。

3. 選果汁類的人還是喝鮮榨的，因市面上所售的果汁含量不高，有時為了減少飲品酸度，廠商會加入更多糖來調製。

4. 標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，卻存在一定的含糖量 。

所以，建議水果能吃就不要喝果汁，這樣吃才吃到更多纖維和營養，而咀嚼也能增強飽足感。

這樣喝飲料最健康

建議可以喝無糖茶、牛奶、乳酪、豆漿、無糖無咖啡因飲品等。除了飲料之外，建議平日飲食也以原型食物為主，而零食盡量給孩子非油炸、少調味，並同時控制份量。而最重要的是爸媽們也要以身作則！

《以上資料獲營養師高敏敏授權》

讓孩子易躁動分心的飲料 （圖授權：營養師高敏敏）