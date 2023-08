【鄧明儀:幸福育兒】年輕時性格急躁 懷孕後湧現母性的本能

不管女性以前有多瀟灑,在擁有孩子後,都會自然地湧現母性的本能,愛護孩子,全心全意為孩子好;女性在成為母親後,才會明白母親當時養育自己的辛勞,感恩媽媽的付出。

(以下為作者原文)

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



感恩好友剛誕下五磅九安士的麟兒。她年輕時性格急躁,對工作追求完美,對愛情要求更高,總是希望能愛得轟轟烈烈。可是跌過痛過多次後,她才發現,她心目中幻想的那個他,原來根本不存在;然後,她選了平凡的他—一個追求她十多年的踏實男孩。

不過,聰明美麗的的她卻一直不肯下嫁他,常驕傲地笑說:「如果不是要生孩子,結不結婚也沒有分別啊!」但今年初,收到她懷孕的喜訊兼婚訊後,她彷彿變了另一個人。

母性的湧現,令她脾氣盡消,變得包容,變得溫柔如水;變得與世無爭,甚至變成育嬰專家,「懷孕時好奇妙!他常會伸腳踢我,生了後很掛念那感覺……我希望他將來識理財,希望他多去街、少打機;希望他有愛心、有常識,不過最希望我不會變怪獸家長。」說罷,臉上煥發異樣甜美的柔光和微笑。

看著她手抱眼中獨一無二的兒子,愛他寵他,輕撫他輕柔的小手。忽然明白,愛,就是愛,母愛的本領!母愛的本能!並想起母親生我、撫我、教育我的辛勞及苦心,滴盡心頭!

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓