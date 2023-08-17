【鄧明儀:幸福育兒】年輕時性格急躁 懷孕後湧現母性的本能

不管女性以前有多瀟灑，在擁有孩子後，都會自然地湧現母性的本能，愛護孩子，全心全意為孩子好；女性在成為母親後，才會明白母親當時養育自己的辛勞，感恩媽媽的付出。

（以下為作者原文）

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



感恩好友剛誕下五磅九安士的麟兒。她年輕時性格急躁，對工作追求完美，對愛情要求更高，總是希望能愛得轟轟烈烈。可是跌過痛過多次後，她才發現，她心目中幻想的那個他，原來根本不存在；然後，她選了平凡的他—一個追求她十多年的踏實男孩。

不過，聰明美麗的的她卻一直不肯下嫁他，常驕傲地笑說：「如果不是要生孩子，結不結婚也沒有分別啊！」但今年初，收到她懷孕的喜訊兼婚訊後，她彷彿變了另一個人。

母性的湧現，令她脾氣盡消，變得包容，變得溫柔如水；變得與世無爭，甚至變成育嬰專家，「懷孕時好奇妙！他常會伸腳踢我，生了後很掛念那感覺……我希望他將來識理財，希望他多去街、少打機；希望他有愛心、有常識，不過最希望我不會變怪獸家長。」說罷，臉上煥發異樣甜美的柔光和微笑。

看著她手抱眼中獨一無二的兒子，愛他寵他，輕撫他輕柔的小手。忽然明白，愛，就是愛，母愛的本領！母愛的本能！並想起母親生我、撫我、教育我的辛勞及苦心，滴盡心頭！

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

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