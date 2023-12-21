冬至節氣｜冬至六招保暖足及腰部助陽氣升發 附羊腩煲防燥熱貼士

冬至是一年日照時間最短的日子。此日陰氣最盛，惟物極必反，冬至後日照時間會慢慢增長，即陽氣漸增，故曰「冬至一陽生」。冬至為冬季三月中的第四個節氣，養生仍以冬季養藏為要，再輔以助陽氣生長。

本文作者：博愛醫院張恩霖中醫師



黃帝內經中描述冬季養生：「冬三月，此謂閉藏。水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪，此冬氣之應，養藏之道也。」

冬至養生之道四大注意

1. 早臥晚起，確保充足睡眠，使體內陽氣得以潛藏

2. 保持心境安寧自若，不過怒過喜過憂過悲

3. 忌過分劇烈運動，以免耗散陽氣

4. 時時注意保暖，以防寒氣入體內

冬至六招為足及腰部保暖 防陽氣升發



「一陽生」放於人體，是指冬至後陽氣由人體最底部開始生發，所以冬至時足部及腰部的保暖至為重要，以免防礙陽氣升發。

注意要點：

1. 在家不要赤腳走路

2. 出門時最好穿著過踝襪子

3. 不要貪靚愛美而穿著露臍上衣

4. 用溫水泡腳

水溫：約40-45度溫水，以微微出汗為度，忌大汗淋漓

水位：高於足踝至少5CM

時間：睡前泡約15分鐘

配合：食鹽少許，可加強補腎效果；下肢冰冷者可以加艾草或薑片

注意：太餓或太飽都不宜泡腳；泡腳後用毛巾擦乾雙腳；泡腳後喝溫水補充水份

5. 按摩腰/足部

I）按摩腰骶部

方法：用雙手掌於腰骶部上下摩擦至微微發熱

II）按摩足底：湧泉穴

位置：腳板底前1/3部份的正中凹陷處

功效：此為腎經的起始穴位，有很好的補腎、助一陽生的效果

方法：用手掌摩擦足底，至足底微微發熱

或用手指按壓湧泉穴，約2-3分鐘

6. 多作伸展運動

運動可選擇耍太極、八段錦、瑜珈等；早上伸伸懶腰亦是簡單有效的方法

冬至宜進補 羊腩煲加這個材料防止過於燥熱

冬季為潛藏的季節，冬至尤宜進補吸收，但切記不可過量。香港人本身多有鬱火或虛火，不宜過用單純溫熱之品，不然冬至過後就易出現口乾、便祕、口瘡、皮膚痕癢、失眠等「熱氣」問題。

做冬飯大家最愛的羊腩煲，亦可加入馬蹄及竹蔗一起烹煮，使味道更清甜之餘，同時亦防止羊肉煲太燥熱。

材料：羊腩 2斤、南乳1大磚、甘蔗300克、蠔油 2大匙、馬蹄10-15粒、柱侯醬2大匙、枝竹 100克、紹興酒50毫升、薑、蒜、蔥 少許

做法：

1. 羊腩洗淨後汆水

2. 爆開薑、蒜、蔥，加入羊腩，撰酒

3. 酒精揮發後，加入已去皮切細的甘蔗、馬蹄

4. 加入熱清水至材料的高度

5. 加入南乳、柱侯醬及蠔油調味

6. 細火燜煮2小時後，加入枝竹，大火煮沸後即可享用

博愛醫院張恩霖中醫師

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