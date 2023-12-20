抽濕機｜濕冷天氣家居更要乾爽！抽濕度非低就好　擺放位置有學問

最近真的有冬天的感覺，天氣轉濕冷，不少人開始打開家中的抽濕機。但，用錯方法可能造成身體不適，因此需要格外注意抽濕機的使用限制。此外，雖然很多人因為擔心使用抽濕機會造成家中悶熱，但專家也提醒，使用抽濕機時記得要關閉門窗，以免讓抽濕機做白工。



濕度不是越低越好！抽濕機擺放位置要講究

香港的高濕度天氣，讓不少人有24小時開着抽濕機的習慣，需要特別當心的是，當濕度低於20%的時候，可能會導致乾咳、喉嚨乾癢、鼻腔分泌物變多等狀況，甚至更有可能加速速呼吸道病毒傳播。

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因此，將室內溫度調整至40%至50%，對於人體來說是最適當的狀態。更要特注意的是抽濕機的擺放位置，雖然很多人為了收納、行走的方便，常將抽濕機擺放於房間的角落，但角落位置方氣較為不流通。最理想的擺放地點為房間的中央，如果再搭配上循環扇的使用，以及每隔2、3周定期清潔抽濕機濾網，可以讓抽濕機運作效率有所提升。

打擊家中「衛生死角」 推薦居家必備除濕小物

降低室內的濕氣，還可以透過搭配其他除濕小物，也可以處理一些平時較難注意到的「衛生死角」。常見的除濕小物，像是家中的舊報紙、咖啡渣、洗衣粉等等。

舊報紙能夠有效吸收濕氣，也是一般人最方便取得的除濕小物之一，使用方法為將報紙捲為筒狀，再用膠帶將其固定，可以放在鞋櫃、衣櫃下，每1至2個月定期更換，就可以達到除濕的效果。另外，還有常見的洗衣粉，只要將洗衣粉放入盒內，用保鮮膜蓋封住後在上面戳幾個小洞，就可以開始除濕，洗衣粉若因受潮而結塊，也千萬不要浪費，仍跟正常洗衣粉一樣可以清洗衣服。

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