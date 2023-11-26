姑仔主動分擔姪兒生活費！設附帶條件　網民勸別增添兒子未來壓力

現代人不婚不生的比例越來越高。



日前一名女網民在網上發文分享，表示大、小姑已決定不結婚，前幾日跟她表示，願意負擔姪子的學習、娛樂開銷，希望老年以後姪子可以照顧她們，讓事主急喊「我聽了很無言，我也沒辦法替我兒子決定這種事呀！」

這樣重要的事，不如留待小朋友大了再決定吧！（按圖了解）

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女事主在FB群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示大、小姑近日突然跑來跟她說，願意負擔姪子日常部份花費，如冬令營、玩具、課外讀物等，作為交換，她們去世後，生前擁有的房產可以留給姪子，只希望老年後姪子可以看在她們曾經的付出上，多少照顧她們一下，女事主說明，因為她們周遭的朋友很多人未婚，「聽說有人死在家沒人即時發現，自己嚇自己，才跑來跟我說的」。

對此，網民紛紛喊千萬不要答應：

．「你想想看，最後他們老了你的小孩有了自己的家庭要照顧，還要照顧你們，又加上兩個菇類，他忙得過來嗎？」

．「千萬別急着答應！讓小孩以後自己做決定」

．「現在已經是養別人兒防自己老了嗎」

．「這種事沒在條件交換的，絕不能正面回應」

．「好可怕，等於兒子多了兩個名義上的媽欸」

．「你兒子以後要照顧一堆人，太可怕了吧」

．「這兒子壓力非常大」



此外，有網民提出建議：

．「想太多的姑，怎會妄想別人小孩會照顧她們？直接把錢存好，住養老院吧」

．「請她們現在把錢存起來以後老了！自己請看護照顧或到養老中心。如果是我不會收這種錢，拿了錢以後問題很多」

．「不婚不生不是應該要為自己負責嗎」

．「建議她們把要給孩子的錢存起來吧，畢竟等孩子成年後，還要等他成家立業，所有的事才能定案，現在說這些都太早了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】