4歲男孩寂寞沒人陪 渴望被爸爸溫柔呼喚名字 純樸願望使爸媽內疚

育兒從來不簡單，如何可以養育一個健康、快樂的孩子，是不少家長一直學習的課題。韓國育兒節目《My Golden Kids》由育兒專家透過觀察家庭日常生活片段，分析家長提出的育兒問題，並向父母建議合適的育兒方法。近日節目中一位4歲男孩訪問片段惹人落淚，引起了熱烈討論，亦讓不少亞洲家長反思自己育兒方式。



近日在社交平台引起議論的4歲男孩금쪽（音譯：金子）為家中大仔，爸爸工作比較繁忙，媽媽因原生家庭緣故不太懂得與孩子相處，也不懂向孩子表達愛意，金子平時主要由嫲嫲來照顧。金子甫登場時可愛的模樣惹人憐愛，但接下來談及自己爸媽時卻讓人禁不住落淚。

（圖片來源：YouTube 채널A WORLD）

家裏沒有人陪玩 感覺「媽媽不喜歡我」

節目中，訪問者先問金子最喜歡甚麼東西，金子回答喜歡爸爸、媽媽和嫲嫲，但當問及最喜歡和誰玩時，金子卻猶豫了一陣子，然後表示：「我不知道，在家裏沒有人跟我玩。」訪問者追問那爸爸呢？金子回答：「爸爸生氣時很可怕，我希望爸爸可以溫柔地喚我的名字。」並示範了希望爸爸可以怎樣喚他。爸爸透過鏡頭聽到金子如此純樸的願望後熱淚盈眶。接著被問到那媽媽呢？金子答：「我覺得她好像不喜歡我。」說到這裏，金子悲傷涌上心頭，以雙手掩面，並伸手表示「請等一等」，成熟、懂事的表現更是讓人不忍落淚。訪問者追問：「你有跟媽媽表達過自己的想法嗎？」金子回答媽媽從來都不聽他說話，並希望媽媽可以陪他玩。聽到孩子說出心底話，爸爸媽媽都十分內疚。

透過鏡子練習與孩子聊天

媽媽透過鏡頭觀察和育兒專家的指導，明白到孩子需要更多的陪伴，便學習著去與孩子相處，她對著鏡子練習溫柔地跟金子說話，並與兒子玩耍、稱讚孩子。雖然金子面對正在努力改變的媽媽有些陌生，也似乎不太敢相信，但也感覺十分幸福。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓