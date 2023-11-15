爸爸癌症末期 機構提供兒童善別輔導 以遊戲、故事讓孩子理解生死

撰文：糰子
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八歲的雅君與兩位弟妹玩耍，笑聲不絕。問及爸爸快將離去，她收起笑臉：「我希望爸爸陪我們的時間可以長一點。很想對他說『爸爸，你別走！』」小女孩天真的眼神隱約流露無奈與傷悲。一位晚期病人、一個五人家庭……
資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care

家庭支柱確診末期癌症 全家陷入深淵

雅君的爸爸呂先生四十餘歲，是家庭經濟支柱，去年確診第四期大腸癌，被迫辭掉工作，從此全家陷入深淵。

為了治病，呂先生和呂太向親友借貸數十萬元，但化療、標靶治療、手術均沒為他們帶來任何希望，且副作用和痛楚令呂先生苦不堪言。每次到醫院覆診，呂先生總帶著淚水前往，背負失望回家。

呂先生是家庭經濟支柱，去年確診第四期大腸癌，被迫辭掉工作，從此全家陷入深淵。（圖片授權：善寧會）

受善寧會支援太太壓力大減 惟難與孩子談離別

「痛疼和不適令他徹夜難眠，經常哭泣和自殘，更曾企圖自殺！我很擔心他的病情，全天候照顧他，導致自己身體多處受傷及長期失眠。看著他在床上痛得輾轉反側，我只能無助地抱著他說『三名子女還小，家庭需要你，你要撐下去、撐下去』。」為了家人，呂先生費盡一切熬下去，但病魔卻抓牢著他的生命。

晚晴之路，需要關愛同行。一次偶然機會，呂先生認識善寧會並申請住院服務。經評估後他獲批「住院資助計劃」，大大減輕住院費用。得到專業的紓緩醫護人員悉心照護，呂先生的痛楚和不適逐漸紓緩，且臨床社工亦提供實質支援，安排義工看顧孩子，呂太可專心照顧丈夫，壓力大減。

她直言賽馬會善寧之家的環境恬適，丈夫從未住過這樣清幽的環境，如今竟因末期病而到來，內心百感交雜：「透過輔導我和三名子女向丈夫道愛道謝，陪他走完人生最後一步。然而，我最擔心是三姐弟，他們只有五至八歲，我不懂啟齒如何向他們談生死。在孩子的世界裡，只會每日天真地過，死亡是很遙遠的事，他們沒意識父親會永遠離開….」

提供兒童善別輔導 支援孩子表達感受

兒童年紀小，哀傷未能透過言語表達，且對死亡和生命的認知有限，故跟進兒童善別輔導時，社工需格外敏銳、具耐性及輔導技巧。臨床社工黃嘉然指進行兒童善別輔導時，會以創意途徑如遊戲、藝術、說故事等方式，支援孩子按自己舒服的方式表達感受：「我們為三姐弟說故事，透過圖書繪本主角離世的情節，引起他們的共鳴。她們會問『主角為何會死？』、甚至有感死亡可悲。此時，我們便把握機會與孩子正面討論死亡，鼓勵發問，協助他們釋放哀傷情緒。另外，我們亦協助呂先生製作『生命日誌』；這份溫暖的回憶，是呂先生對三姐弟的祝福，伴隨孩子一生，讓他們珍惜與爸爸共處的時光。」

為確保喪親者的情緒得到適切支援，在呂先生離世後，社工會繼續跟進其家人情況，定期家訪，並提醒呂太留意三姐弟的行為和情緒，會否出現變化，以便提供適切的支援。

時間掠去至親，但未能奪走留者對生命的盼望。呂太希望孩子健康成長，成為一個有擔當的人：「如沒有心人捐款幫助，我們連一天的住院費用也付不起！衷心感謝善長和基金的善舉，讓我們感到人間有愛。在善寧之家的日子，定會成為孩子的印記，提醒他們要做個善良的人，多行善事。今日我們受惠，明天孩子回饋。」困苦卻有尊嚴，匱乏而不絕望。

雅君與兩位弟妹玩耍，笑聲不絕，問及爸爸快將離去，她即收起笑臉。（圖片授權：善寧會）

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

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