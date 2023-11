爸爸癌症末期 機構提供兒童善別輔導 以遊戲、故事讓孩子理解生死

八歲的雅君與兩位弟妹玩耍,笑聲不絕。問及爸爸快將離去,她收起笑臉:「我希望爸爸陪我們的時間可以長一點。很想對他說『爸爸,你別走!』」小女孩天真的眼神隱約流露無奈與傷悲。一位晚期病人、一個五人家庭……

家庭支柱確診末期癌症 全家陷入深淵

雅君的爸爸呂先生四十餘歲,是家庭經濟支柱,去年確診第四期大腸癌,被迫辭掉工作,從此全家陷入深淵。

為了治病,呂先生和呂太向親友借貸數十萬元,但化療、標靶治療、手術均沒為他們帶來任何希望,且副作用和痛楚令呂先生苦不堪言。每次到醫院覆診,呂先生總帶著淚水前往,背負失望回家。

呂先生是家庭經濟支柱,去年確診第四期大腸癌,被迫辭掉工作,從此全家陷入深淵。(圖片授權:善寧會)

受善寧會支援太太壓力大減 惟難與孩子談離別

「痛疼和不適令他徹夜難眠,經常哭泣和自殘,更曾企圖自殺!我很擔心他的病情,全天候照顧他,導致自己身體多處受傷及長期失眠。看著他在床上痛得輾轉反側,我只能無助地抱著他說『三名子女還小,家庭需要你,你要撐下去、撐下去』。」為了家人,呂先生費盡一切熬下去,但病魔卻抓牢著他的生命。

晚晴之路,需要關愛同行。一次偶然機會,呂先生認識善寧會並申請住院服務。經評估後他獲批「住院資助計劃」,大大減輕住院費用。得到專業的紓緩醫護人員悉心照護,呂先生的痛楚和不適逐漸紓緩,且臨床社工亦提供實質支援,安排義工看顧孩子,呂太可專心照顧丈夫,壓力大減。

她直言賽馬會善寧之家的環境恬適,丈夫從未住過這樣清幽的環境,如今竟因末期病而到來,內心百感交雜:「透過輔導我和三名子女向丈夫道愛道謝,陪他走完人生最後一步。然而,我最擔心是三姐弟,他們只有五至八歲,我不懂啟齒如何向他們談生死。在孩子的世界裡,只會每日天真地過,死亡是很遙遠的事,他們沒意識父親會永遠離開….」

提供兒童善別輔導 支援孩子表達感受

兒童年紀小,哀傷未能透過言語表達,且對死亡和生命的認知有限,故跟進兒童善別輔導時,社工需格外敏銳、具耐性及輔導技巧。臨床社工黃嘉然指進行兒童善別輔導時,會以創意途徑如遊戲、藝術、說故事等方式,支援孩子按自己舒服的方式表達感受:「我們為三姐弟說故事,透過圖書繪本主角離世的情節,引起他們的共鳴。她們會問『主角為何會死?』、甚至有感死亡可悲。此時,我們便把握機會與孩子正面討論死亡,鼓勵發問,協助他們釋放哀傷情緒。另外,我們亦協助呂先生製作『生命日誌』;這份溫暖的回憶,是呂先生對三姐弟的祝福,伴隨孩子一生,讓他們珍惜與爸爸共處的時光。」

為確保喪親者的情緒得到適切支援,在呂先生離世後,社工會繼續跟進其家人情況,定期家訪,並提醒呂太留意三姐弟的行為和情緒,會否出現變化,以便提供適切的支援。

時間掠去至親,但未能奪走留者對生命的盼望。呂太希望孩子健康成長,成為一個有擔當的人:「如沒有心人捐款幫助,我們連一天的住院費用也付不起!衷心感謝善長和基金的善舉,讓我們感到人間有愛。在善寧之家的日子,定會成為孩子的印記,提醒他們要做個善良的人,多行善事。今日我們受惠,明天孩子回饋。」困苦卻有尊嚴,匱乏而不絕望。

雅君與兩位弟妹玩耍,笑聲不絕,問及爸爸快將離去,她即收起笑臉。(圖片授權:善寧會)

