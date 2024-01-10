備孕懷孕 | 3大難孕體質成因是甚麼？中醫媽媽分享自身成功小秘訣

香港職場女性一般壓力大，加上普遍遲婚問題，形成一連串的懷孕問題。當中有一部分的人被界定為「不孕」，意思是在不設防的情況下一年沒有受孕。一般建議需要接受婦科醫生檢查，以排除卵巢，輸卵管及子宮的器質性問題。註冊中醫師梁慧儀拆解三大難孕情況，更分享自身成功經驗！

（文章授權自梁慧儀中醫師）



3大常見難孕體質

一、多囊卵巢綜合征（PCOS）

PCOS通常被歸類為證候。一般症狀包括月經失調或閉經，不孕，暗瘡，多毛。而在中醫角度上，閉經涉及以下三方面的失調：

1. 肝鬱氣滯：

中醫認為情緒壓力及不良生活習慣可導致肝氣鬱結。肝氣鬱結則導致經絡阻滯，影響氣血運行，從而影響婦女卵巢功能。

2. 脾胃濕熱：

中醫認為不良飲食習慣包括過度食用辛辣、油膩食物可導致脾胃濕熱，從而令卵巢囊腫形成。

3. 腎虛：

腎虛則影響生殖系統功能，導致卵巢功能紊亂，從而降低懷孕機率。

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二、AMH 低

AMH為抗氧化酶活性（Anti-Müllerian Hormone），是一種由卵巢產生的激素，一般35歲以下AMH值多為正常，但隨年齡增長，AMH會開始下降，而它對懷孕的影響主要體現在以下幾個方面：

1. 卵巢儲存的卵子數量：

AMH的水平可以提供關於卵巢中卵子數量的信息。較高的AMH水平通常意味著卵巢儲存的卵子數量較多，這增加了受孕的可能性。

2. 卵巢功能：

AMH水平也可以反映卵巢的功能狀態。較高的AMH水平通常與更好的卵巢功能相關，而較低的AMH水平可能表明卵巢功能減退。

三、腺肌症

肌腺症是一種子宮異位引起的疾病，本來應該出現在子宮內膜的組織，卻出現在子宮肌肉層，這些移動位置的子宮內膜的組織還會受到雌激素（女性荷爾蒙）的影響，隨著月經週期會有增厚、分解、出血等週期性的作用。病人有時不會出現明顯的症狀，常見的症狀是在月經週期中出現嚴重經痛。然而，肌腺症也會造成子宮腔變形，導致著床不易，孕後流產機會較一般人高。

中醫認為，一般治療以上所講的PCOS或腺肌症，中醫會歸納為4種中醫婦科學常見的疾病，包括閉經，月經先後無定期，症瘕，及痛經。分型方面，中醫會將其大致分為以下。對於不同的情況，中醫師會選用合適中藥，以達到標本同治。

中醫治療方向：

1. 血瘀

如月經量多、帶有血塊、色黑，血塊下時痛，痛有定處，狀如針刺

常見中藥：桃仁、紅花、桂枝、赤芍、丹皮以活血化瘀

2. 氣滯

經期長、痛經，白帶增多，經前乳房或小腹脹痛。

常用中藥：逍遙散以疏肝行氣。

3. 痰濕偏重

身形肥胖、平素多痰、舌苔厚膩。

常用中藥：半夏、茯苓、枳實、陳皮、蒼朮以化痰散結。

4. 體質虛弱

身形消瘦，氣短，神疲乏力，經色淡紅。

常用中藥：黨參、黃耆、白朮、續斷、牛膝、桑寄生以補氣益腎，扶正祛邪。

5. 腎陽不足

怕冷，手腳冰冷，經期長或崩或漏，經色淡，腹中積塊，帶下清稀，腰酸，腹瀉或便秘。

常用中藥：右歸丸以補腎填經。

梁醫師建議必須咨詢註冊中醫師，才開始任何藥物治療或食療。

梁醫師之備孕小秘密：

如果病人月經並不完全準時，而難以準確估計排卵期的話，可以嘗試採用排卵試紙或排卵測試儀，於排卵前2天及排卵當天「交足功課」；並且記住不要每天「交功課」，或一天「交幾次功課」哦！這樣反而會降低成功幾率的。用了正確的方法配合治療，希望大家都能盡快懷孕吧！