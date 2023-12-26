懷孕成功機率不只看女性 3大原因造成男性不育 即睇7招提升成功率

懷孕是一個漫長的過程，從預備到結合、著床、懷胎到誕生的過程中，大多的注意力往往都集中在女方身上。雖然從技術上來說，男方的參與只是短短幾刻，但是準爸爸為寶寶提供一半基因，精子品質的好壞會直接影響成功率和下一代健康，而影響造人過程的一些問題，都會減低懷孕的成功機率。以下與大家分享男性不育的3大原因。

本文作者：戴貝莎中醫師



男性不育的3大原因【1】無法完成過程

不舉、早洩的問題導致精子未能到達預計位置，自然無法結合，同時亦會影響夫妻關係。除此以外，射精困難、甚至血精的情況多是由於外傷、瘀血、氣滯引起，反映了身體一些功能性的警號，必須要儘快處理。在中醫的角度，首要是調理體質，通過內服補腎、疏肝理氣、化瘀祛濕等中藥，使結合過程能正常進行。

男性不育的3大原因【2】精子質量問題

如果過程能完成，但遲遲不能成孕，有可能是精子質量出現問題。男士可以通過生育檢查/ 懷孕前檢查（包括精子計數、頂體完整率、活動能力、形態、果糖水平等）發現，常見問題如精子畸形、無精蟲、死精、精子活動量低、精液量少、不液化等，多提示了腎虛或其他的身體狀態，因而無法製造優質精子。以上問題可透過中藥、針灸針對肝、脾、腎三臟調理，調補氣血，能得到逐步改善。由於精子的生成過程需要大概74天，因此治療週期應至少為3個月以上。

男性不育的3大原因【3】其他

有些情況未必直接與造人過程相關，但仍會直接或間接影響受孕，例如夢遺、反覆泌尿道感染、夜尿頻等。一旦出現這些情況，代表體質已經出現偏頗，會間接影響性生活及精子卵子結合，亦有機會使女方出現感染，甚至能發展為結合或精子質量問題，應積極處理，以免耽誤備孕過程。這些情況多與腎虛、濕熱、氣虛等有關，中醫藥、針灸治療對於調理這些疾病有一定幫助。

除了以上問題外，要提高成功率和維持男性健康，準爸爸在備孕前有以下要注意。

提升生育成功率七大因素

1. 戒煙酒最少2個半月，減低產生畸形精子的機會率

2. 飲食營養均衡，保持心情舒暢

3. 避免穿緊身褲，選擇鬆身透氣的衣服和內褲

4. 避免下身溫度過高導致精子存活困難，如洗澡時間過長

5. 避免接觸放射性物質及化學藥品

6. 性生活（包括自瀆）適度，避免頻率過低或過高

7. 避免進食芹菜、豆製品，影響精子數量及生成

戴貝莎中醫師

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