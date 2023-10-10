懷孕初期較易噁心 脾胃不適胃酸倒流 中醫教兩大穴位舒緩孕吐和胃

生育期的婦女突然停經，開始出現噁心、食欲改變等懷孕症狀，然後確定懷上小寶寶，再到達懷孕後期，是每位孕婦的必經階段。懷孕週期大致可分作3個階段，每個階段可配合不同的中醫調養。 讓我們先瞭解這3個階段吧。

撰文：博愛醫院劉映彤中醫師



懷孕初期（7-12周）宜健脾和胃

孕期噁心嘔吐大概是每一名孕婦都會有的經歷，通常這種症狀會出現在受孕後的第40天至3個月這段時間内，一般在妊娠12周内自行消失。準媽媽多出現脾胃不適的症狀，是由於懷孕初期，血聚子宮以育胎，倘若準媽媽平素脾胃較弱，沖氣上逆犯胃，胃失和降，容易出現胃部不適的症狀，例如嘔吐、噁心、胃酸倒流、飲食口味改變等。

同時，由於營養集中養胎，孕婦容易因氣血相對不足出現疲倦、嗜睡、頭暈等表現。這些症狀持續到懷孕中期，多數就會消失。

因此，在懷孕初期，為緩解上述症狀，健運脾胃是優先考慮的安胎方針。而最重要的是，要生出健康的小寶寶，準媽媽必須有充足的氣血；要有充足的氣血，就首先要有健康的脾胃！

緩解孕吐小方法：



當準媽媽出現孕吐時，可透過按摩以下的穴位來緩解不適。

1.內關穴：

定位：前臂掌側面，手掌腕橫紋上2寸（即三橫指），手腕兩筋之間。

功效：降逆止嘔

做法：用拇指的指腹按揉穴位，5次為一個循環，直到噁心感緩解為止。

2.足三里穴：

定位：位於小腿外側，膝關節外側凹陷處，四指併攏，脛骨前緣外一橫指處

功效：健脾和胃

做法：以拇指按揉穴位，每次3分鐘，按壓時應感到酸脹。

博愛醫院劉映彤中醫師

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