牛奶｜孩子6歲前應每天2杯！飲用間沒限制　「這些食物」也可代替

喝牛奶好處多，除了可以補鈣，還能增強蛋白質的攝取。根據統計發現，多數的孩童乳品攝取量不僅不足，竟然還有逐年下降的趨勢。



台灣小兒科醫生巫漢盟在Facebook「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫生」發文分享，各年齡孩童應該需要的乳品攝取量。根據台灣衛福部國健署的查報告中發現，孩童的奶類實際攝取量，幾乎都未達國民飲食指南的建議量，而國內孩童的平均乳品攝取量，不僅不足甚至還有逐年下降的趨勢。

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巫漢盟就指出，若以一杯240ml來計算，1至6歲的幼兒，每日應飲用2杯乳品；7至12歲的孩童，則是1.5杯；而13至18歲的青少年，要攝取1.5～2杯的量。另外巫漢盟也建議，乳品飲用的時間沒有限制，可以讓孩子早餐喝一杯、晚餐至睡前再一杯。

由於乳品主要含有鈣、蛋白質、維他命D等營養，若小孩子不愛喝奶，巫漢盟表示，可以替換成具有相同營養的食物。鈣是以芝麻、小魚乾等替代；蛋白質能選擇雞蛋、雞肉、魚肉等；最後也可以用蛋黃、三文魚、黑木耳等食材，或多曬太陽等方式，來補充維他命D。

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