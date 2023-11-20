1至6歲兒童常見缺乏的五大營養素 附測試圖表判斷需補充哪些營養

想兒童健康成長，免疫力及腸道健康是重要因素，飲食生活絕不能馬虎。1至6歲兒童更需要注意營養攝取，幫助提升免疫力、幫助骨骼成長及肌肉發展。營養師高敏敏指出1至6歲兒童最常缺乏五大營養素，並附圖表為孩子檢測是否缺乏某類營養素。

資料授權：高敏敏營養師



1. 維生素B1

缺乏容易導致症狀：精細的動作或平衡感易受影響

推薦補充食物：燕麥、大麥、豆製品、豬肉、酪梨、全麥麵包

2. 維生素D

維生素D能活化體內免疫系統，當體內維生素D濃度高就能降低感染機率。

缺乏容易導致症狀：易過敏、易感染病毒 甚至影響骨骼及牙齒發育

推薦補充食物：建議可以多補充蕈菇類、雞蛋；也可以多去戶外曬曬太陽🌞

3. 鈣

缺乏容易導致症狀：增加脂肪合成以及影響骨骼發育

推薦補充食物有：牛奶、優格、芝麻、起司、小魚乾、蝦米

4. 鋅

縮感冒病程 及減少感冒症狀

缺乏容易導致免疫力不足 生病不容易痊癒⋯

推薦補充食物有：海鮮、蛋、紅肉、豬肝、菠菜

5. 鐵

缺乏容易導致症狀：發展遲緩、易臉色蒼白

推薦補充食物有：紅肉、雞肉、魚肉、深色蔬菜、鵝肝、豬血

如何判斷孩子需要補充營養素？



依據圖表檢測項目，當孩子有三項以上時，便要注意營養補充並尋求營養師及醫師協助。

1.遺傳貧血或臉色蒼白(可能缺乏維生素B6、B12、葉酸、鐵)

2.腹瀉情形嚴重、缺乏食慾(可能缺維生素B1)

3.常常生病、皮膚乾燥(可能缺乏維生素D)

4.注意力不集中(可能缺乏維生素B12)

5.有異位性皮膚炎或皮膚過敏

6.身高落後別的孩子

7.常常便秘

8.很常挑食

9.發育遲緩

10.素食者

兩大生活習慣助提升兒童免疫力

1. 充足睡眠

千萬不要熬夜，熬夜會影響褪黑激素合成進而養成發炎體質。建議準時上床睡覺，幫助免疫細胞修復並減少發炎。

2. 讓孩子避免以下4種食物

油炸食品：少吃飽和/反式脂肪

加工食品：像是火腿、培根、香腸等

含糖飲料：可以看營養標示，含糖量孩子每天不宜超過10g

高糖、高鹹零食：餅乾、蛋糕、甜甜圈、洋芋片⋯

這些都會造成孩子養成發炎體質、增加身體氧化壓力！父母們應從小就幫孩子打造健康金鐘罩，身為爸媽的我們一起加油！

《以上資料獲營養師高敏敏授權》