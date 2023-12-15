聖誕禮物2023|家庭首選禮盒集齊美顏/保健養生/體面 最抵低至36折

聖誕禮物 聖誕節優惠2023｜聖誕將至，相信大家都會聚首一堂，大玩聖誕派對！而且聖誕節前為冬至，相信父母們都想送聖誕禮物給親朋好友，為他們送上警喜。01 mall推出聖誕限定優惠，由個人護理、家品家電、送禮禮盒等低至2折，購物滿HK$3,888更有高達HK$200超市現金券回贈！《01親子》為大家精選家庭送禮禮盒，集齊美顏護膚、保健養生，部份禮盒更具玩味，小朋友看到想必非常開心！



聖誕禮物2023【1】老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝 82折

一套兩盒，包括老行家極品冰糖官燕禮盒及老行家即食冰糖金絲皇燕禮盒。精美聖誕禮盒包裝，倍添節日氣氛，送禮得宜。立即訂購，即有82折優惠

以罕見矜貴的頭期官燕及金絲皇燕精燉而成 ; 以先進高溫殺菌技術包裝，絕不添加防腐劑、人造色素或穩定劑，百分百天然，給每寸肌膚與身體更佳滋養，加倍呵護。燕窩含有豐富的表皮生長因子、細胞分裂元素、唾液酸、膠原蛋白等，有助養顏抗衰老、提高記憶力、潤肺補元氣、增強抵抗力。

現售$568（原價：$696) 立即訂購，即有82折優惠

成份：頂級官燕、純水、冰糖 / 特級黃燕、純水、冰糖

份量：70克 x 6樽/盒

建議使用方法：每日一樽

儲存方法：請存於陰涼乾爽處，避免陽光直接照射；開蓋後請即食用。

產地：香港，老行家自設廠房

老行家極品冰糖燕窩禮盒套裝

聖誕禮物2023【2】正官庄 - 高麗蔘口服液 野櫻莓汁 禮盒裝 36折

產品特點：

1. 採用優質的野櫻莓，含有多種豐富的礦物質和維生素

2. 有效舒緩眼睛疲勞，防止視力衰退

3. 野櫻莓汁同時有天然的抗氧化劑「花青素」，其含量為藍莓的兩倍，有助肌膚保持年輕

4. 舒緩眼睛疲勞、防止視力衰退

5. 幫助促進新陳代謝、抗氧化

6. 降低自由基，維護組織及器官的適齡活力

7. 排毒美顏纖體

現售$690（原價：$248) 立即訂購，即有36折優惠

份量：50ml x 30包

食用方法：每天一次，每次一包，於餐後或隨餐服用，三個月為一週期

*本產品含天然果汁成分，如有沉澱物質，屬正常現象*

*韓國產品經常換包裝、版本，如未能及時更改圖片，請以實際收到的商品為實*

聖誕禮物2023【3】風味結 堅持 即食金湯鮑魚（10頭） 68折

秘製金湯頂級鮑魚，嚴選肉質肥美，口感煙韌的南非鮑魚品種；上湯採用獨家秘方，以上等靚雞熬製而成，味道鮮甜濃。

功效：鮑魚含豐富蛋白質及碳水化合物，但脂肪和糖分含量很低，具有滋陰、降血壓及滋補養顏等食療功效。

現售$338（原價：$498)立即訂購，即有68折優惠

淨重：425克

鮑魚淨重：213克

份量：每罐約10隻

食用方法：即食鮑魚已煮熟及調味，無需再烹煮。或者倒出放入微波爐叮熱1分鐘，熱食口感味道更佳！

風味結 堅持 即食金湯鮑魚（10頭）

聖誕禮物2023【4】風味結 杉林溪烏龍茶、極品四季春 2折

風味結 杉林溪烏龍茶

杉林溪烏龍茶茶葉色澤清雅、香氣高久、口感鮮爽、富含水果香。

功效：抗衰老、降血壓、有助減肥、保護牙齒

現售$99（原價：$498) 立即訂購，即有2折優惠

淨重：120公克

有效日期：2年（依外包裝標示）

原產地：台灣

食用方式：直接沖泡：取適量的杉林溪烏龍茶放入容器中，然後倒入剛煮沸的水燜泡3-5分鐘左右即可飲用；混泡：杉林溪烏龍茶在泡好後，也可以將茶葉過濾出去，加入煉奶、牛奶、果糖、冰塊等材料混合飲用。

風味結 杉林溪烏龍茶、極品四季春

四季春茶是比較常見的一種茶葉，喝起來帶有烏龍茶的口味，又帶有綠茶的香味，非常受大眾歡迎。

功效：增強免疫力、保護心血管、減肥瘦身、提神醒腦、生津利尿、抗衰老、健脾胃

現售$99（原價：$428) 立即訂購，即有23折優惠

淨重：120公克

有效日期：2年（依外包裝標示）

原產地：台灣

食用方式：直接沖泡：取適量的四季春茶放入容器中，然後倒入剛煮沸的水燜泡3-5分鐘左右即可飲用；混泡：四季春茶在泡好後，也可以將茶葉過濾出去，加入煉奶、牛奶、果糖、冰塊等材料混合飲用。

聖誕禮物2023【5】Sticksology 50 枝奢華限定禮盒 76折

設計師在禮盒上畫上栩栩如生的倫敦特色建築，精心挑選了 PETALPINK 作為建築物的主色配上鐵灰色，帶給人一種充滿青春氣息時也不失 尊貴及型格感覺。並在建築物的細節位置燙上高貴的銀色，盒外做了兩個透明小窗戶， 透出茶棒讓整個禮盒更立體化，將別緻高貴的感覺呈現於眼前。

Sticksology 茶迷倫敦 50 枝奢華限量禮盒內 :

激爽檸檬紅茶 X5 枝

英式早餐紅茶 X5 枝

格雷伯爵紅茶 X5 枝

檸檬味綠茶 X5 枝

摩洛哥薄荷味綠茶 X5 枝

森林水果味紅茶 X5 枝

南非路易博士茶 X5 枝

蜜桃果味紅茶 X5 枝

爵士苿莉花綠茶 X5 枝

皇家玫瑰紅茶 X5 枝

現售$278（原價：$368) 立即訂購，即有76折優惠

產地：比利時

2022年限量版禮盒設計主題用回品牌一貫的倫敦風格，禮盒畫上19世紀開始成為英國人心目中的「國寶」雙層巴士，有著歷史文化底蘊，亦是倫敦一道讓人著迷的街景。

茶迷倫敦 50 枝奢華英倫雙層巴士禮盒內 :

激爽檸檬紅茶 X5 枝

英式早餐紅茶 X5 枝

格雷伯爵紅茶 X5 枝

檸檬味綠茶 X5 枝

摩洛哥薄荷味綠茶 X5 枝

森林水果味紅茶 X5 枝

南非路易博士茶 X5 枝

蜜桃果味紅茶 X5 枝

爵士苿莉花綠茶 X5 枝

皇家玫瑰紅茶 X5 枝

現售$278（原價：$368) 立即訂購，即有76折優惠

產地：比利時

［香港限定禮盒］寵粉夢幻英式茶禮盒

皇家玫瑰花味紅茶 x 1盒

格雷伯爵紅茶 x 1盒

夢幻禮盒x 1

現售$128（原價：$269) 立即訂購，即有48折優惠

產地：比利時

聖誕禮物2023【6】布田食品-大吉大利禮盒、布田茶食禮盒 95折

大吉大利禮盒(布田花生糖+花生貢糖+核桐麥米香)

現售$328（原價：$343) 立即訂購，即有96折優惠

布田花生糖（全素）

成份：台灣花生、麥芽糖、砂糖

淨重：420g

過敏源資訊：本產品含花生

花生貢糖（全素）

成份：台灣花生、麥芽糖、砂糖

淨重：350g

過敏源資訊：本產品含花生

核桐麥米香（全素）

成份：核桐麥、糙米、花生、麥芽糖、二砂糖

淨重：250g

過敏源資訊：本產品含花生

布田食品-布田茶食禮盒(布田花生糖＋布田芝麻糖＋30秒冷泡茶 尋尋覓蜜紅＋祝福小卡)

現售$258（原價：$273) 立即訂購，即有95折優惠

布田花生糖（全素）

成份：台灣花生、麥芽糖、砂糖

淨重：420g

過敏源資訊：本產品含花生

布田芝麻糖（全素）

成分：黑芝麻、麥芽糖、砂糖

淨重：220g

過敏源：本產品含芝麻

30秒冷泡茶 尋尋覓蜜紅

成分：台灣茶葉

產地：南投茶區

重量：3g x 8包

保存期限：2年

聖誕禮物2023【7】2023 明玥聖誕及 2024 新年禮籃系列

明玥首度推出市面少有的禮籃禮券而大受注目。全新 2023 明玥聖誕及 2024 新年禮籃系列匯聚各款明玥人氣產品，精心設計的布製手提袋，配上明玥餅食、糖果及特色精品，包羅萬有 - 明玥聖誕品味禮籃 (原價$718)及明玥新年品味禮籃 (原價$718)，盛載 10 款明玥產品，包括奇趣精選禮盒、奇趣動物小禮盒、蝴蝶酥禮盒、天然白花蜂蜜糖、杯墊、筆記簿、節日賀卡等，豐富實用。當中，造型得意的奇趣動物小禮盒，更附有期間限定聖誕帽、鹿角、財神帽或金元寶等小配件，一秒變身，為小動物增添節日氣氛。明玥聖誕/新年奇趣禮籃 (原價$548) 及明玥聖誕/新年迷你禮籃 (原價 $348) 共四款選擇，心意滿滿，伴你歡渡溫馨佳節。

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聖誕禮物2023【8】2023 明玥聖誕及 2024 新年禮籃系列

進入十二月，奇華餅家推出「迪士尼米奇與好友系列聖誕倒數禮盒」，讓迪士尼粉絲聖誕前夕都充滿聖誕氣氛和儀式感，當中有「迪士尼米奇與好友系列聖誕小食禮盒」及「聖誕小食禮盒」，以滋味餅食陪伴您一起歡賀溫馨璀璨的聖誕節！「迪士尼公主系列小食禮盒」，內含四款滋味餅食，當中更有全新口味同時亮相，繼續為您帶來甜蜜夢幻時光！