聖誕禮物2023｜守護另一半健康至為重要 低至3折搶購營養補充品

聖誕禮物2023｜送給另一半的最佳禮物莫過於「健康」，除了日常作息需注意外，營養產品、健康保健產品，都是一大推薦！到底雙職父母最需要甚麼類型營養補充品？哪些營養補充品能夠彌補日常飲食的不足？本文將會介紹由基本營養素、心血管健康及更年期方面來解釋，怎樣選擇適合的營養素。



基本營養素：維他命、鈣、鐵、蛋白質

多款營養素各有功效，如日常飲食彌取不足，可利用營養補充品來補充。

1. 維他命D（主要是維生素D3）能促進鈣質吸收及骨骼生長、減少骨質流失

2. 維他命E，有助抗氧化、抗發炎等；

3. 鈣質對於骨質有正面幫助，日常富含鈣質食物如黑芝麻、板豆腐等

3. 蛋白質助防止肌肉流失、改善免疫力、荷爾蒙及新陳代謝，日常食物以奶類及豆類來補充蛋白質

4. 鐵質是製造血紅素的主要元素，攝取適量鐵質助改善疲倦、免疫力及專注力

1. Swisse 天然提取高濃度 維他命E 500 IU 50粒（低至3折）立即搶購

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1. 有助於減少自由基對身體細胞的傷害

2. 由天然提取的維生素E配製而成

3. 提供抗氧化支持

Swisse 天然提取高濃度 維他命E 500 IU 50粒

2. Swisse Ultiboost 鐵質補充品 30粒（低至接近2折）立即搶購

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1. 補充每月煩惱日子時鐵的額外流失

2. 暖和四肢冰冷

3. 疲勞及疲倦感

Swisse - Ultiboost 鐵質補充品 30粒

3. Swisse Ultiboost 鈣 + 維他命D 150粒 （低至46折）立即搶購

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1. 有助於保持牙齒和骨骼健康

2. 鈣質部分主要是檸檬酸鈣，和其他形式的鈣質相比，更容易被人體吸收

3. 其維生素D則主要是維生素D3，能夠提高肌體對鈣的吸收，促進骨骼生長

Swisse - Ultiboost 鈣 + 維他命D 150粒

備孕前補充：支援生殖健康

4. Swisse - Ultiboost 高濃度瑪卡營養片 60粒（低至接近4折）立即搶購

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1. 對男性有提高精子數量和活躍能力，抗疲勞，增強性功能的作用

2. 支持兩性健康

- 提高精子數量和活躍能力，增強性功能，延長性愛能力

3. 綜合身心健康

- 瑪卡含多酚等保護細胞活性成分，有益於綜合身心健康

4. 抗氧化劑

瑪卡富含保護細胞活性成分，有助於幫助細胞抵御外界侵害

Swisse - Ultiboost 高濃度瑪卡營養片 60粒

心血管健康：魚油助抗發炎、預防心血管疾病

魚油以抗發炎為最矚目功效，其實魚油更蘊含EPA及DHA兩種Omega-3脂肪酸，這些同時有助降血脂、保持腦部健康。

5. Swisse Ultiboost 4倍強度深海魚油 60粒 （低至接近4折）立即搶購

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1. 優質、濃縮魚油，含奧米加 3 脂肪酸 EPA 及 DHA，可以促進心臟、大腦及眼睛健康，還可支持神經系統健康

2. 心臟功能: EPA 及 DHA 有助於保持健康的心臟功能

3. 大腦功能: DHA 有助於保持大腦功能健康

4. 視力: DHA 有助於保持視力健康

5. 懷孕: 母體攝入 DHA 有助於胎兒及母乳喂養嬰兒健康的大腦和眼睛發育

Swisse - Ultiboost 4倍強度深海魚油 60粒

6. Swisse 無腥味高濃度野生魚油 400粒（低至45折）立即搶購

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1. 無腥味高濃度野生魚油是一種多營養配方，可補充您身體所需的營養

2. 以香草芳香膠囊的形式提供，可去除魚腥味

3. 符合高品質標準，以便利的劑量提供高濃度奧米加 3 魚油

Swisse 無腥味高濃度野生魚油 400粒

更年期營養補充：改善潮熱、失眠、肥胖等問題

7. Swisse - 更年期平衡營養素 60片（低至42折）立即搶購

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1. 富含大豆異黃酮，可以有效緩解女性更年期所致的身體燥熱與盜汗

2. 黑生麻具有抗菌、降壓、抑制心肌、減慢心率、鎮靜作用，鼠尾草具有抗菌、強化神經系統、解熱、健身、促進消化等

3. 鈣質可以幫助經歷過更年期的女性保持骨骼和牙齒的健康

4. 選用優質天然草本植物，經層層挑選，道道精藝加工製作而成

5. 攜帶服用簡單、快捷，溫和易吸收

6. 不添加谷朊粉，乳糖，雞蛋，酵母，鹽，防腐劑，人工色素和香料

Swisse - 更年期平衡營養素 60片

8. Swisse Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片 60粒（低至42折）立即搶購

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1. 女性生殖健康:

- 用於支持女性生殖健康，還有助於保持女性荷爾蒙平衡

2. 調節月經週期

- 幫助調節月經週期，使月經週期規律。

3. 緩解經前綜合征(PMS)：

- 幫助緩解焦慮、情緒多變、易怒、腹脹、水腫及頭痛等經前綜合征常見症狀。它還在傳統西方草藥醫學中用於幫助緩解與經前期相關的乳房脹痛。

4. 緩解更年期症狀

- 幫助緩解與更年期相關的症狀

Swisse Ultiboost 高濃度有機聖潔莓片 60粒（

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