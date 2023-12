11 SKIES｜航天城交通總匯啓用 家長必睇大嶼山5大親子好去處提案

位於11 SKIES基座的 航天城交通總匯近日啓用,提供16條專營巴士路線及其他交通服務,強化大嶼山連接鄰近口岸及市區的公共交通網絡,巴士路線走遍全港14區,同時11 SKIES設有南、北停車場,方便自駕人士,因應航天城交通總匯令大嶼山的交通往來更便利,相信家長們也想跟子女一起發掘親子好去處及景點,盡情「放電」及「打卡」。



航天城交通總匯 16條巴士線走遍14區

11 SKIES位於香港國際機場及港珠澳大橋之間,航天城交通總匯為整個航天城與市區及口岸的交通總樞紐,專營巴士、港珠澳大橋口岸巴士、市區及大嶼山的士、觀光巴士及周邊酒店穿梭巴士,均會在航天城交通總匯設有上落客點。至今年年底,共16條專營巴士路線會在內設站,覆蓋港九新界共14區,包括東涌、屯門、元朗、大埔、葵芳、天后、大角咀、將軍澳、藍田、油塘、慈雲山等,以及機場客運大樓與港珠澳大橋口岸。

根據資料,當機場二號客運大樓及航天走廊日後啟用,從機場或港珠澳大橋入境的旅客也可分別經行人天橋或航天走廊,直接到訪11 SKIES或轉乘其他交通工具,前往大嶼山各景點及市區。

「360大嶼山觀光巴士」貫通大嶼山景點 其中一站坐落11 SKIES

同時,昂坪360及全球最大型敞蓬觀光巴士遊營運商Big Bus Tours 推出全新「360大嶼山觀光巴士」,已於上月29日開始營運,每日定時於昂坪360東涌纜車站開出,途經香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園,再返回東涌纜車站為終點,由此貫穿大嶼山各熱門景點及酒店設施。

「360大嶼山觀光巴士」(圖片來源:11 SKIES)

11 SKIES停車場附電動車充電服務

而11 SKIES雖未完全開放,正分階段落成,但11 SKIES的北停車場(香港國際機場航天城東路6號)及南停車場(香港國際機場航天城東路8號)已為不少駕駛人士熟知,尤其是作為緩和附近景點及設施的泊車需求,包括麗豪航天城酒店、香港天際萬豪酒店、機場三號客運大樓、博覽館站及亞洲國際博覽館等。停車場更配備電動車充電服務,應付不同駕車人士的需要。

(圖片來源:11 SKIES)

大嶼山親子好去處:父母必睇5大親子好去處提案

大嶼山親子好去處【1】Chill Kids Club

全層佔地32,000呎 Chill Kids Club 場內分為「放電專區」及「幼兒專區」兩大遊戲區,設有18個主題遊戲設施,適合0至12歲的嬰幼兒及兒童盡情放電。而且場所特設大型落地玻璃,使景觀更開揚、增大室內空間感,相信大小朋友也能盡情放鬆心情。場內18個遊戲設施包括粉色天地、親子農場、拱形滑梯球池、室內巨型沙池、創意積木區、彈床區、賽車場、充氣滾輪、軟墊障礙賽、巨型俄羅斯方塊、巨型層層疊、模擬超市、模擬廚房、彈彈雲、磁力片區、Party Room、圖書區/休息區,以及小體操專區。

Chill Kids Club

地址:香港大嶼山香港國際機場航天城東路6號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座6樓

服務時間:星期一至日 上午9:30至下午6:30



大嶼山親子好去處【2】兒童書展暨超級親子用品展

今屆兒童書展以「兒童中外文化藝術交流世界」為題,希望積極推廣閱讀風氣。攤位主題分別四大類別,包括「兒童教育」、「嬰幼兒專區」、「親子百貨」及「親子活動」等,為家庭提供最齊全、最優質的兒童書籍、文儀用品、嬰幼兒產品等。場內更提供玩樂攤位讓小朋友盡情放電,集教育、玩樂及購物於一身!場內更有受小朋友歡迎的兒童充氣樂園,設有大型吹氣遊戲及充氣卡通坐騎,相信小朋友一定樂而忘返。

第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」

日期:2023年12月8至10日(周五至周日)

時間:早上10時至晚上8時

地點:亞洲國際博覽館 – 5,7,9號展館



優惠(受條款及細則約束):

KLUB 11 會員泊車優惠:於11 SKIES泊車滿2小時,可享其後1小時免費泊車優惠 (詳情請參閱兒童書展場內資訊)

於兒童書展場內單日消費滿HK$30,000,獎賞1,000 K Dollar 及精美福袋乙個 (每日名額7個,先到先得)



大嶼山親子好去處【3】潮活 Chill11

「Chill11 (潮活11)藝墟」集文創,娛樂及購物於一身,有超過70多個精彩好玩的活動/工作坊/體驗,更邀請到炎明熹,姚焯菲及周吉佩等著名歌手到現場表演。同時,活動更邀請了本地藝術家設計的8米高萬花筒聖誕樹,用水晶及多個不同有趣物料組成,從內到外打造出多個目不暇給的聖誕打卡位。現場更有多個沉浸式藝術體驗。等大家打住卡感受聖誕同藝術氣氛。按此購票

潮活 Chill11

日期:2023 年 12 月 23 至26 日(星期六至二)

地點:香港大嶼山香港國際機場 - 亞洲國際博覽館3及6號展館

時間:2023年12月23至25日(星期六至一)上午10時半至下午7時、2023年12月26日(星期二)上午10時半至下午6時



大嶼山親子好去處【4】亞洲國際博覽館

亞洲國際博覽館 近年來大搞音樂會及大型活動,幾乎每年包辦拉闊音樂會、叱咤樂壇流行榜頒獎典禮等等。踏入12月,林海峰亦在亞博舉行演唱會、MIRROR亦宣佈1月中至2月舉辦 “MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT" 巡迴演唱會 2024 香港站、韓國大熱女團 IVE 亦來年7月舉辦 "SHOW WHAT I HAVE" 世界巡迴演唱會 2024 香港站。

2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

日期:2024年1月1日 (星期一) 下午7時 ‑ 11時 (4小時)

地點:亞洲國際博覽館 Arena (香港新界大嶼山航展道1號)



大嶼山親子好去處【5】昂坪360、迪士尼樂園、天壇大佛

大嶼山必去之處,當然有昂坪360、迪士尼樂園、天壇大佛。昂坪360 被譽為世界十大最佳纜車體驗,而昂坪纜車旅程能夠連接東涌至昂坪,令大家深度探索大嶼山的美景、到訪昂坪市集、天壇大佛、寶蓮禪寺、大澳漁村等名勝景點。按此購票

迪士尼樂園亦是大嶼山必去景點之一,上月更宣佈Frozen魔雪奇緣園區正式開幕,很多旅客及香港市民蜂擁而至,欣賞全球第一個Frozen園區。