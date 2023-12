盤點冬日節目｜亞博館冬日限定賞機場快綫$47優惠3至11歲小童免費

亞洲國際博覽館(亞博館)在歡樂的冬日節慶季節,將有一連串精彩活動,包括演唱會、樂壇頒獎禮、文創藝墟和展覽會等等。為配合多項大型活動,亞博館將於 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 2 月 18 日,再度聯乘港鐵推出「機場快綫 47 元冬日限定優惠」,讓大家以超抵優惠價乘搭機場快綫即日來回亞博館,而 3 至 11歲的小童更可在優惠期內免費乘搭機場快綫。



由香港站出發只需 28 分鐘,全家人可舒適便捷地前往會場,迎接難忘體驗。今個冬日亞博館星光璀璨,優惠期間的演唱會和娛樂盛事類型應有盡有!本地音樂節目方面,打頭陣是滙豐 「最紅點讚」林海峰 Uncle Auntie Farewell Party 演唱會 2023,歡騰氣氛遍佈場館,台上台下一同唱旺夜市;Katch 優惠平台呈獻 2023 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮向來全城曯目,齊集廣東歌迷落力為偶像應援打氣;MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024.HONG KONG透過作品讓觀眾感受各位人氣成員的熱情,演出必成全城焦點。

雲集港日韓台等巨星 音樂盛事浪接浪

日韓歌手亦陣容鼎盛,韓國新世代女團 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT: NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY in HONGKONG 將呈獻令人驚艷的強勁歌舞,以實力俘虜粉絲;2024 TVXQ! ASIA TOUR [20&2] in Hong Kong 是韓國男團東方神起慶祝出道廿年的巡迴演出,首首經典歌曲滿載回憶; MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG 是日本歌姬中島美嘉出道 21 年首次來港開唱,帶來多首膾灸人口的流行歌曲。

台灣歌手方面,羅志祥演唱會 EVOLUTION 香港站把電子元素融入舞台,闊別香港 8 年的小豬將再以璀璨舞技閃耀舞台;安溥《時寐》演唱會香港站帶着詩般的樂章,讓觀眾沉浸在揉合民謠與搖滾的獨特風格。近年泰國藝人聲名鵲起,Christmas Miracle with SantaEarth 是這對泰國男孩在本港的首次雙人見面會,和粉絲提早共度溫馨聖誕。

博覽主題廣泛 涵蓋商貿與親子休閒

除了一連串的演唱會,在亞博館舉辦的展覽活動亦種類繁多。香港國際汽車博覽 IMXpo 2023 將展示最新車款、汽車產品和服務,以及分享香港獨特的汽車文化,繼續成為年度車壇盛事。IMXpo 2023的主題為「Mobility+」,旨在推廣汽車文化、歷史、教育和汽車技術。今年共有七大特色主題展區 ,包括設計的「超級跑車專區」、以香港汽車維修文化為主題的「香港汽車文化節」、以及主打汽車藝術和「中國內地電動車館」。此外,還有集結各種汽車玩意的「IMX親子嘉年華」。展品有來自世界各地的各種汽車、珍藏車及中國內地自主品牌電動車,其中最令人期待的有Mini Cooper經典古董車及全球首次展出的越南手工木製超級跑車,都是十分罕見的收藏,有興趣就要把握這個機會親眼去欣賞!《香港01》推出VIP貴賓門票,HK01會員優惠可享 95折 優惠$266 (原價: $280),門票包括單日內無限次進出會場,使用貴賓廊及貴賓禮物 (美酒 x 1/ IMX限量模型巴士 x 1)

HK01會員優惠可享95折門票優惠>>>尚餘少量門票!立即搶購!

IMX親子嘉年華 CARnival

為小小車迷而設的「IMX親子嘉年華 CARnival」,提供一系列活動例如:玩具車沙龍、國際電子競技賽、遙控車比賽及CARnival Valley,既有玩具車珍藏展出,亦有趣味十足的電子賽車及少有的遙控車比賽。此外,香港汽車文化節則是認識本地汽車維修及日系改裝車文化的好機會,無論是車主或是準備買車的人都可以大開眼界。

亞太地區創新科技及能力提升展覽會 2023 將透過展覽、研討會、示範和演講,展現亞太區航空方面的創新技術,共同探討提升航空導航和機場營運的課題。部份展覽適合業內人士參與之餘,親子家庭也能投入其中。第一屆(大灣區)香港學校教育展讓家長親身了解逾 100 間享有盛譽的本地學校,為孩子升學作出明智決策。

聖誕玩轉Chill11 (潮活11)藝墟

「Chill11 (潮活11)藝墟」集文創,娛樂及購物於一身,有超過70多個精彩好玩的活動/工作坊/體驗,更邀請到炎明熹,姚焯菲及周吉佩等著名歌手到現場表演。同時,活動更邀請了本地藝術家設計的8米高萬花筒聖誕樹,用水晶及多個不同有趣物料組成,從內到外打造出多個目不暇給的聖誕打卡位。現場更有多個沉浸式藝術體驗。等大家打住卡感受聖誕同藝術氣氛。按此立即搶 快閃購票優惠 低至$15入場!!!

潮活 Chill11

日期:2023 年 12 月 23 至26 日(星期六至二)

地點:香港大嶼山香港國際機場 - 亞洲國際博覽館3及6號展館

時間:2023年12月23至25日(星期六至一)上午10時半至下午7時、2023年12月26日(星期二)上午10時半至下午6時



同時,亞博館高級中菜廳《澐 · NUVA》更會推出期間限定「灣區十一美饌」,帶來大灣區 11 座城市的特色菜餚,讓饕客在舌尖上逐一感受其獨有魅力。慈善活動方面,公益金五十五周年百萬行將在亞博館集合和解散,參加者可身體力行,在 2 小時的步程共襄善舉。亞博館豐富活動涵蓋娛樂、親子、教育等類型,適合大小同樂,與親朋好友共享溫馨冬日!

新登記成為「香港01」會員賞800積分, 即減$8購票

1.按此以手機號碼登記成為新會員,即送您800積分。

2.進入「01空間」購買活動或門票,選取門票數量後, 在購票詳情頁面使用「01積分」,以100積分= $1抵扣方式付款。 有關「01積分」的使用條款及細則,請詳閱使用條款之相關部分。