才獲iPhone又吵着去旅行　女兒絕食逼爸媽就範！她嘆自己教育失敗

父母不斷滿足孩子想要的東西，並不是在幫助他們，反而可能是傷害，有位媽媽就因此感到心力交瘁，她發文表示，先生是產線作業員，她是家庭主婦，薪水只夠維持家用，先前買了iPhone給讀小六的女兒，但孩子生日許願要出國，只因為同學先前連假都有出國，甚至以絕食、自殘威脅，更直言「沒錢可以去借，以後再還」，讓她感到心累。



對此，心理師表示，用物質來表現愛，得到的結果往往是被認為理所當然要擁有，認為都是應該的，一旦習慣這樣的模式，當父母無法滿足需求時，就變成父母的不對了。

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有名母親在「匿名公社」發文表示，就讀小六的孩子看同學之前連假都有出國，於是許願生日禮物也要出國。但她是家庭主婦，丈夫是產線作業員，還有1個還沒上幼稚園的小小孩，「真的也沒那個多餘的金錢和時間帶孩子出國」。

事主也說，雖然先生的薪水只夠維持家用，但對孩子吃的用的也從沒匱乏，甚至前陣子想要iPhone也買給他。對於孩子想出國的念頭，父母都有解釋分析過為甚麼目前沒辦法帶他出國，「但他完全不肯接受體諒，甚至還用絕食甚至自殘來威脅要我們答應，還說沒錢可以去借，以後再還！」讓事主感到心力交瘁，「是我教育太失敗嗎？」

對此，有網民表示舉自身例子表示，小四就要開始自己存旅遊基金，要甚麼要自己存錢，要付出相對的才有收穫。現在才小學6年級還有改正觀念的機會，羨慕別人羨慕不完，「難道遇到一個開Benz的同學他就要你們去買Benz？」

也有人說，自己小學沒有手機到中學才有手機，還是PHS，為甚麼一定要蘋果手機才能得到快樂？大學用的也是便宜手機也沒有怨言，知道爸媽賺錢很辛苦從來沒開口要求生日禮物。有網民建議，爸媽真的要好好教導小孩子正確的價值觀，這種自私的想法要盡早改掉，不然未來爸媽會很辛苦喔。

也有人認為，一開始給蘋果手機就錯了，讓小孩錯估家裏經濟狀況，然後現在用威脅的方式更不可取，如果家長妥協，以後就會養出一個啃老族，拿不到錢就用打的。現在即時糾正還來得及，分析家裏狀況、分析借錢狀況（算利息算給他看），如果還是聽不進去，就讓他餓，餓一餐省下的錢幫他存起來當出國基金。

對此，專家認為，父母不斷滿足孩子「內心的渴望」，並不是在幫助他們，反而可能傷害到他們。每位父母都渴望看到孩子開心和充滿笑容的臉蛋，如果是自己讓孩子開心，感覺又會更好。所以父母的出發點都是好的，但是過度溺愛孩子，真的是在滿足他們嗎？答應孩子的每個要求，是好的主意嗎？

因此，爸媽該知道的是：

・停止給予孩子過度的物質溺愛。

・被寵壞的孩子，容易具有自我中心、貪婪且較不重視人際關係等特質。

・被寵壞的孩子不會為了實現目標而奮鬥。



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