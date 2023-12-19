拒絕孩子時　怎不傷他們心父母又不愧疚？4種方式值得家長一學

這陣子跟閨蜜聊天，我常吐槽兒子DD。



他可才4歲，怎麼做到這般討壓的。也沒人告訴我，以前那個奶fu~fu~的糯米糰子，會變成現在這樣啊。

．刷完牙馬上睡覺了，非要再吃個棒棒糖；

．飯都已經擺上桌了，零食袋子撕拉一聲就打開；

．那繪本讀的我眼睛都睜不開了，他還硬拉着我再來一遍再來一遍

．我説你爸今天休息，他負責接你放學，小嘴一撇——不行，就你接！

...



啊！！有沒有緊箍咒給他來一個，我想唸經。

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説起來，孩子各種各樣的要求，每天沒個10個也有8個。他們是上嘴唇一碰下嘴唇，就提出來了，但母親每每遇到，內心的糾結可都是翻江倒海：

答應他吧——可是他這需求合理嗎？

定好了的規矩就是不能為所欲為啊；我也累、也忙，就是不能滿足你所有要求啊。

拒絕他吧——肯定避免不了一頓糾纏！

不讓吃就得一通哭鬧，矛盾又激化了；他現在需要我陪伴，我不答應會讓他失望吧，又有點愧疚…

然後陷入無盡內耗。母親這該死的內心戲啊～

説起來，為甚麼我們會陷入這種「到底要不要拒絕孩子」的內耗中？

説句扎心的大實話：孩子需求合不合理不是重點，更重要的，是我們自己的心理狀態。

舉個例子：你帶孩子逛超市，他看到一個很喜歡的玩具，9毛9。可是，家裏已經有一樣或類似的了，他央求着你給他買，你答不答應？

再來：你帶孩子逛超市，他看到一個很喜歡的玩具，599。可是，家裏已經有一樣或類似的了，他央求着你給他買，你答不答應？

emmmm，反正我，9毛9的肯定就買了。599的？拉走，直接拉走。

按理説，不用管這東西是貴是便宜，家裏已經有一樣的，那這需求基本就會被劃為不合理。那為什麼便宜的就能滿足，貴的就不行呢？還是因為付出的成本超出了我們自己的預期或能力。

不只是物質層面，任何事情上都一樣，拒絕或滿足孩子需求的時候，如果是前面兩個「極端」，我們基本上不會猶豫。

陪孩子玩遊戲，不也是你心情好、不累的時候，都沒問題；但如果累的不行、下一秒就睡着，就會「自己玩吧，陪不了陪不了。」

總之就是成本超低的——OK，直接滿足；成本超高的——NO，直接拒絕！

那假如説孩子想要的玩具，是59、99塊錢呢？

你心裏可能就要來回拉扯一陣了：這給他買了？倒是也不太貴！可是家裏都有一樣的了啊，這麼縱着不行吧！不給買了？又得哭一通。帶出來玩一回，還不讓人高興了？

所以，真正消耗我們精力，不知道該不該拒絕的，其實是遊離在中間的這個部分。説白了，有時候選擇不拒絕，往往是為了避免衝突、或者不想讓孩子失望。感覺拒絕了，就會成為自己的心理負擔。

但是這三種情況攤開説明之後，你是不是也發現了，你的拒絕對孩子的影響，遠沒你內心戲那麼複雜。

其實，不用管是9毛9，99還是599，999，只要沒得到，孩子的心理狀態都是一樣的，平等的難過。在他們心裏，真的沒有什麼貴不貴、值不值的判斷，他們只是單純的喜歡、想要。那既然「999」類的要求，你能直接拒絕的毫無負擔，其它的為什麼不可以呢？

所以我想説的是：拒絕孩子，你真的不需要有那麼大的心理負擔。明白了這個道理，至少能減少90%的內耗。

孩子沒我們想象的那麼弱小，拒絕也並不完全等同於傷害。

我以前説，孩子需要經歷些必然的遺憾，有時候你拒絕了他，他反而通過其它一些途徑把自己內心的不滿補足了，這不就是成長嗎？

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當然，我也是在身經百戰之後，才悟出了這樣的道理。為人父母，先放下自己那些心理負擔，不要擔心你的拒絕會傷害孩子。如果你覺得當前的需求，自己就是不能/不想滿足，那不妨簡單點~

拒絕的方式簡單點~

1. 不用內疚，直接拒絕：

孩子提出需求的時候，你內心的第一反應騙不了人。很多時候你知道自己不想、不願、不能滿足，但是為了避免正面衝突、或者為了不想孩子失望。我們總是「不敢」直接拒絕，不願認領「討厭媽媽」這個角色。要麼就是委婉的拒絕：「不確定，也許能去玩，到時候我再看好嗎？」要麼就是拖延戰術：等我換好衣服再來...我再上個廁所哦...誒，我突然有一點點工作要處理，你自己先玩。從不正面回絕，主打迂迴戰術！

但是！！！猶豫，就會敗北。

有沒有發現，往往就是這種時候，孩子更生氣的？

因為留了一個念想，孩子一直都心存希望，最後還是失望。他們會是甚麼心情？只會比一開始拒絕他們，更失望、更傷心、更生氣！不能完成、或不願完成的事情，不直接拒絕，就等於在製造更多的矛盾，激化對方的憤怒！

2. 不美化理由，真實表達

不要找一些五花八門的説辭，更不要拖拖拉拉一堆藉口。乾淨直接的告訴孩子你拒絕他的理由。

．他要買一個很貴的玩具——你喜歡的這個確實很好玩，但超出了我的承受範圍了。我沒辦法把所有你喜歡的都買回家；

．他想要吃路邊油炸小攤——我覺得那個不是很健康，看起來也不衞生，我怕你吃了鬧肚子；

．他非要你陪着她玩——抱歉，我今天太累/有點忙，不想陪你玩



你怎麼想的就怎麼拒絕：

不用美化理由，孩子會有自己的判斷，哪怕結論是：我媽有時候也是錯的/不完美的/窮的，但孩子自己內心的力量不會被剝削。

更不要打壓孩子，譬如（「那有甚麼好玩的」「一看就不好吃」「你為甚麼非要讓我陪着，想累死我嗎？」），這隻會讓孩子覺得我有需求好像是錯的，產生一種不配得感。

3. 「你可以XXXXX」

拒絕之後，可以給孩子提供一個替代方案，讓他有的可選。這樣孩子就能感覺到自己的需求是被看見、被尊重的。

．他想要在飯前吃零食——你可以吃完飯以後再開，我還有新的，到時候可以在這兩個裏面選；

．他想要你放學接他——（今天媽媽太忙，不能去。）晚飯之後，我帶你去公園玩吧？公園最近按了一個大滑梯，我帶你去



4. 把醜話説在前頭

提前給孩子灌輸，有些需求在特定情況下就是不能滿足的。

比如説好了這周末去玩攀巖，但個別情況，媽媽會加班，就不能去了。

這樣，如果真的出現加班事件，我拒絕他的時候，他就會比較容易接受。因為他知道現在屬於「個別情況」。

寫在最後

我們總説，父母之於孩子，是榜樣一般的存在。

所謂「言傳身教」。

如果你一直因為拒絕了就心懷愧疚，覺得會傷害別人，那孩子將來也可能成為那個不知道怎麼拒絕的老好人。有多少人，到現在面對外賣小哥的「給你放樓下取餐櫃吧」、面對職場同事的「你幫我做一下」，即便內心不情願也不知道如何張口説「不行」的？

相反，當你因為種種原因不能滿足他們，而乾脆利落的拒絕的時候，孩子也是看在眼裏的、記在心裏的。這樣，當他們遇到一些自己不想做、不願做的事情，也可以直接回絕別人。

就像CC，如果她不想陪DD玩幼稚的遊戲，就會理直氣壯的跟他説不，實在不行就過來跟我講：媽媽，你把他整走。

現在是這樣，那麼我想，將來在社交、在職場、在親密關係中，她也不會委曲求全。

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我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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