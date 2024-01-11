專訪｜香港管理專業協會李國寶中學培育學生世界觀 尊重多元文化

香港管理專業協會李國寶中學推廣四大核心價值——欣賞、尊重、責任感和堅毅，以提供全人教育為使命，務求讓學生在德、智、體、群、美，五育方面均有全面發展。學校教師團隊除了鼓勵學生在學業上追求卓越，亦重視發展學生的多元潛能，讓他們盡展所長。



我相信每一個學生都擁有獨特的才能和天賦。學校為學生提供多元學習機會，讓他們發揮潛能、盡展所長。 香港管理專業協會李國寶中學校長黃菱茵

香港管理專業協會李國寶中學校長黃菱茵 (歐嘉樂攝)

國際化校園促進種族融和 尊重文化多樣性培養國際視野

國際化校園 營造良好英語學習環境

學校現時的華語學生及非華語學生人數比例約為 8:2。黃菱茵校長表示：「學校希望營造一個獨特的多元文化學習環境，讓華語及非華語學生融洽相處，互相學習，藉此為社會樹立楷模，推動種族共融。」黃校長憶述，今年 4 月，華語及非華語學生到社企進行探訪活動時，彼此打成一片，互相幫忙，正正實踐了學校的辦學宗旨：平等互助，友愛共處。

此外，非華語學生好動開朗、勇於嘗試、敢於創新的性格特質，校園營造活潑、愉快的學習氛圍。黃校長舉例說：「他們的主動性為課堂增添趣味，也令同學更踴躍參與課堂。即使在課餘時間也不例外，例如非華語學生在今年 4 月份舉行的運動會中擔任啦啦隊隊長，為大家帶來精彩絕倫的演出，將全場氣氛推至高峰。」

黃校長指出，華語學生藉著與非華語學生在日常相處及溝通，大大提升英語水平，形成獨特的語文環境：「老師不用提醒學生多用英語溝通，他們已經以英語作為日常溝通用語。」非華語學生令校內的英語學習氣氛十分濃厚，因此吸引不少家長慕名為子女報讀李國寶中學。

打破傳統學習模式 著重體驗式學習

學校在今年 5 月舉辦了一年一度的「文化週」，透過一系列的活動，如傳統舞蹈及歌曲表演、美食分享、電影欣賞、民族服飾表演等，讓學生有機會體驗不同種族的文化習俗，並學會尊重、欣賞及包容文化差異，從而建立一個和諧及多元共融的校園。校內現時有兩名法語老師，來年計劃為中一華語新生開設法語班，讓學生接觸多一種外語。

出色英語教育 英文辯論隊屢獲殊榮

校內英語課程豐富且多元化，包括閱讀、英語戲劇及辯論訓練等。為增加學生使用英語的機會，學校讓學生輪流在早會上擔任司儀，並規定每位學生必須最少參加一次校際英語朗誦節。學生在沉浸式的環境中學習，英語能力得以大大提升。該校學生每年於校際英語朗誦節獲獎無數，而英文辯論隊亦多次在香港中學辯論比賽中獨佔鰲頭，為校爭光。例如英文辯論隊在 2022 年初中及高中組比賽奪得冠軍，今年亦於高中組比賽贏得冠軍。

學校鼓勵同學服務社群、連結社區，所以計劃於下學年派辯論隊成員到不同小學教授學生英文辯論技巧，並舉辦全港小學英文辯論邀請賽，提升同學的英語說話能力。

學校的英文辯論隊表現優秀，多年來奪下不少獎項(歐嘉樂攝)

師生團結一致 學生體藝成績卓越

「學校上下對排球充滿熱誠，排球連結了老師和學生，也加強了師生的凝聚力及團隊精神。」黃校長笑言，師生們在空餘時間都會在操場打排球。學生也積極參加校外比賽，曾於 2017/18 年學界女子乙、丙組排球比賽奪下冠軍及總冠軍，及於 2022/23 學年的慶祝香港回歸祖國 25 周年慶典暨台山僑鄉盃中學校際男女子排球賽贏得冠軍（女子組）及亞軍（男子組）。

學校資料

地址：九龍旺角（西）海泓道 8 號

地區：油尖旺區

電話：2626 9100

傳真：2626 9311

電郵：college@hkmadavidli.edu.hk

網址：http://www.hkmadavidli.edu.hk 學費（每學年）

中一：HK$37,500（分 10 期繳交）

中二至中五：HK$36,410（分 10 期繳交）

中六：HK$36,060（分 6 期繳交）