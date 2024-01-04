專訪｜中聖書院正向自主教育 培育學生正向關係感 能力感 自主感

中聖書院由中華聖潔會所興辦，秉持基督教的價值觀「愛望誠信，尊己立群」培育學生，盼望「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」陳惠華校長深信每名孩子都是天父所創造，而且有他們獨特之處，每一個都是實貴的。陳校長表示：「學校以『正向自主教育』為本，以正向關係感、能力感和自主感，搭建幸福的校園環境，幫助學生健康成長。」



學校培育學生多元能力發展，望他們能做到「正向 翱翔自主 閃亮」。 中聖書院校長陳惠華

中聖書院校長陳惠華（陳葦慈攝）

重視建立人際關係 培養正向關係感

學生發展組主任張錢明老師指，中聖書院重視人際關係的建立，學生通過各項活動與人建立關係。學校大部分的聯課活動皆由老師親自籌辦，籍此建立良好師生關係。像龍丹隊活動過程中，學生不會使用電子產品，能增加師生面對面溝通的機會。校方同樣重視學生的朋輩關係，學校在課室內設置桌遊閣，供學生閒暇時一同玩樂，拉近彼此關係。學校亦安掛中一至中四學生參加義工活動，過往曾服務幼稚園學生、長者及視障人士等不同社群、讓學生與社區人士建立關係。

學與教發展組主任謝騰老師稱，「學生會於部分科目如『電腦及科技科』自行組成學習小組，探索不同範疇的課題，以各種形式展示所學。學生透過互評、自評，組成學習共同體，砥礪同行。」英文科主任李嘉倫老師以英文科為例，老師曾利用虛擬實境「帶領」學生到訪外地餐廳，以小組形式探究本地和外地快餐店的分別，並向全班報告觀察所得。學校期望學生能在學習過程中，建立互相欣賞、補足及互助的氣氛。

重視學生想法 營造機會體現自主感

要培養學生的自主感，張銳明老師稱要先讓他們認為自己的想法受到重視，老師會協助學生舉辦不同活動。學校公益少年團曾籌辦慈善服飾日，為社區組織籌款。學生通過商討為哪些組織籌辦活動，以及構思如何舉辦活動，學習規劃和發揮領導才能。老師也會從旁與不同部門協調，實踐學生的想法。

此外，以往學生曾自行策劃新加坡考察團，由高中學生帶領初中學生分組安排行程，並在回港後準備慶祝活動，向家長、老師分享所學。在課堂方面，李嘉倫老師指出教授英文寫作時，老師會設計分層工作紙，讓學生按能力選擇適合的題目。「老師曾擔心學生會捨難取易，但只要信任學生，給予空間及指引，學生便會作出負責任的決定，亦更能了解自己，認清下次該如何抉擇。」

發掘學生潛能 發展能力感

原長表示：「天父臟予每名學生獨特的天賦和才能，中聖書院的教育宗旨是幫助學生發掘並發展他們的潛能 。」學校認為要發掘學生的潛能，首要幫助學生建立成功感。謝騰老師指，老師會按學生程度，精心設計合適的課程，讓每名學生都有機會展現個人潛質，例如數學科會在恆常功課外，讓學生自訂額外的練習題目數量，激發挑戰自我的心態；旅遊與數特科會讓學生挑選喜愛的課題，為他們提供額外加分的練習項目。

輔導組主任歐陽海珊老師表示，學校透過不同活動，讓學生挑戰自我，並了解自己的性格特性和品格強項，例如主持早會、週會等。老師更設計不同輔導活動，如「I³成長活動」以（I am, I have, I can）為主題，讓學生認識自己的潛能，從而建立自信，並學習欣賞別人。

學校資料



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學費（每學年）

中一至中三：HK$4,200（分10期繳交）

中四至中五：HK$9,250（分10期繳交）

中六：HK $9,800（分7期繳交）

雜費（每學年）

HK $300