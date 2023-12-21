冬季腸胃炎｜諾如病毒可致痾嘔會傳染！5招預防　消毒勿只用酒精

冬季除了好發呼吸道疾病，也是腸胃道傳染病流行季節。其中又以諾如病毒（台譯：諾如病毒）及輪狀病毒最為常見，任何年齡層均可能受到諾如病毒感染，而輪狀病毒則是引起5歲以下幼童腹瀉最常見的原因。兒科醫生提醒，除了食用受到污染的生菜、水果之外，使用不潔的餐具也會得到諾如病毒，建議先用蔬果專用清潔劑清洗乾淨，平常也要勤用肥皂、酒精洗手。



冬季「諾如、輪狀病毒」致腹瀉

台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，急性腸胃炎的病因多半是由細菌或病毒引起，其中又以諾如及輪狀病毒最為常見，每年農曆年前後是腹瀉群聚的高峰期，有81%是諾如病毒引起，任何年齡層均可能受到感染。

張惠美指出，輪狀病毒是引起5歲以下幼童腹瀉最常見的原因，而病毒性腸胃炎的傳染途徑除了食入受污染的食物、水或使用不潔的餐具而得病之外，還可能透過吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫等方式感染，且腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力。

相關文章：腸胃炎｜別急於止痾止嘔！4步驟照顧孩子 一原因別喝運動飲料

+ 13

生菜、水果用清潔劑洗過再吃

對此，台灣馬偕兒童醫院小兒胃腸科資深主診醫生李宏昌表示，每年全世界有44萬人死於輪狀病毒，死亡主因為長時間脫水，不過台灣在SARS疫情後，積極推動輪狀病毒口服疫苗，因此輪狀病毒的威脅已經不是大問題。

現在冬季較常見諾如病毒，症狀以嘔吐為主，一般在3～5天左右可自行痊癒。他提醒，諾如病毒需要在70℃以上才能殺死，熟食未受污染即不會有大問題，但吃生菜、水果都要注意，建議清洗時，可以利用蔬果專用清潔劑，徹底沖乾淨再吃，碗盤餐具則用肥皂水，食用前也要記得用肥皂洗手，酒精乾洗手也有幫助。

腹瀉照護「4招」別喝運動飲料

李宏昌提醒，父母在照顧腹瀉孩童時，應注意以下重點：

・腹瀉時水分、養分流失，更要及時補充水分及預防電解質失衡，避免脫水。

・運動飲料因含糖量高，電解質含量低，不適合用來補充電解質，應以口服電解質水溶液為主，並適時就醫治療。

・腹瀉期間6～24小時內，可補充口服電解質溶液，24小時後改喝適當乳糖濃度或無乳糖配方奶補充能量，母乳哺育者可續餵母乳。

・依醫生處方適當使用藥物，勿自行服用止瀉劑。



毒性腸胃炎症狀這樣預防

另外，張惠美說明，病毒性腸胃炎的典型症狀包括水瀉、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀，通常於感染後1～3天出現症狀，持續時間約為1～10天。腹瀉所引起的體液及電解質流失可能造成嬰幼兒脫水、電解質不平衡，進而引發抽搐，甚至危及生命。

以下提供預防病毒性腸胃炎「5招」，讓幼兒遠離病毒不腹瀉：

・備餐、進食前、如廁及照顧病人後以肥皂或洗手乳正確洗手。

・食物徹底清潔、充分煮熟及與他人共食使用公筷母匙。

・清潔居家環境及病患嘔吐物、排泄物請勿只用酒精消毒，應使用1：50漂白水（1,000百萬分點）擦拭消毒環境；嘔吐物及排泄物可使用1：10漂白水（5,000百萬分點）灑在嘔吐物上靜置30分鐘後，清除後再以清水擦拭或沖洗，以降低傳播的風險。

・餵哺母奶可提高嬰幼兒免疫力。

・處理病患排泄物或嘔吐物時，請配戴口罩及手套以避免被感染。



台北市衛生局呼籲，病毒性腸胃炎傳染力強，易在各年齡層中傳播，一旦出現嘔吐和腹瀉等疑似症狀時，應儘速就醫並在家休息，注意水分、電解質及營養補充幫助腸胃道細胞的修復，注重環境清潔，以防將病毒傳染給家人或朋友，且症狀解除48小時後才返回上班或上課。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】

腸胃炎飲食｜紓緩不適別碰7種食物減腸胃負擔 飲食清淡不只吃粥

+ 6

傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病 嚴重可致重症命危

+ 33

延伸閱讀：

不是腸胃炎！連假後「狂拉恐是癌」醫示警7情形不能拖 一堆人掛門診

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」