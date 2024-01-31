習慣性流產的備孕需知 中醫建議調經至少一年 附黃金受孕期須知

懷胎十月，孕媽們最害怕是突然流產，失去寶寶。而習慣性流產，對於女性在身體或心靈上都會帶來很大的創傷。習慣性流產是指已懷孕二十周以內，連續三次或以上的自然流產。中醫稱之為「滑胎」，始見於《醫宗金鑑》：「若懷胎三、五、七月，無故而胎自墮，至下次受孕，亦復如是。數數墮胎，則謂之滑胎。甚者，屢孕屢墮，而終不能正產」。不過，大家不用灰心，只要我們掌握病因，配合針對性的治療，幫助身體與心靈復原，大多可以再次迎接寶寶到來。

本文作者：博愛醫院林夢納中醫師



習慣性流產原因分為虛證、實證

從中醫角度看，胎元的健固有賴腎氣維繫，加上「氣以載胎，血以養胎」，氣血充足有助胎兒發展。習慣性流產的原因可分虛實：虛證多因先天腎氣不足，後天脾胃虧虛，以致精血不足以濡養胎兒；實證則由於飲食不健康或情志不調等令子宮內氣血鬱結，形成痰濕、血瘀等病理產物阻礙胎兒發育。而流產時出血量多，耗傷元氣，所以常伴隨氣血虧虛、血瘀等情況。

治療方面，建議先進行西醫檢查，包括子宮機能、內分泌系統、遺傳基因、自身免疫力等，找出流產原因，再配合中醫的中藥和針灸治療。中醫重視預防和孕前調治，總以「預培其損」為治療原則。一般而言，孕前調治以補腎健脾、調理衝任為主，使腎氣充足、氣血調和而能攝精成孕。根據個人體質及臨床症狀，加以清熱、活血、理氣、消癥等法，為孕後的臟腑氣血轉變打好基礎。

另外，對於月經不調的女性而言，我們首當「調經」，如古人所謂「種子之道，必先調經」、「男精壯女經調，有子之道」。若出現月經週期少於21天或超過35天、經血顏色太暗或太淡、經血量太多或太少、行經時痛經嚴重、排卵期出血，或經期前後腰腿痠痛、乳房脹痛，或血塊很多等情況，皆稱為「月經不調」，建議盡快求診作針對性調理。

習慣性流產者建議先調經至少一年

流產後至再次懷孕前，建議調理3-6個月，而習慣性流產者，則建議調理至少1年才可嘗試懷孕。一旦懷孕，我們需採取「預防性安胎」治療，基本原則重在補腎健脾、益氣養血固沖，從而達到固胎、養胎之功。常用藥例如：熟地、續斷、山茱萸、山藥、白朮、桑寄生、菟絲子、砂仁等。若兼見痰濕或濕熱，可酌加蒼朮、薏苡仁、黃芩等藥。若孕媽容易緊張焦慮，可加入一些寧心安神的中藥，例如：柏子仁、酸棗仁、五味子、蓮子、茯神等。

注意：安胎服藥時間應超過既往流產時間的2-4週，即是如患者在第5周流產，下次懷孕至少安胎至7-9週，方可考慮調疏服藥頻率。

把握黃金受孕期

受孕成功除了需要健康的身體之外，還需給予機會精子遇上卵子。所以，清楚了解自己的排卵期對備孕過程尤為重要。除了使用排卵試紙外，透過觀察基礎體溫的變化，我們可以推算排卵期，把握這個黃金受孕時間。

基礎體溫（Basal body temperature，BBT）是指經過6-8小時的睡眠後，尚未起身進食、活動之前所測得的體溫。方法很簡單，只需每天早上睡醒之際、尚未下床，第一時間取出事前放在床邊的體溫計，測量後將結果記錄在體溫表即可。建議使用BBT專屬體溫計（放置於舌下3-5分鐘），並且持續測量至少3-4個月經週期。

一般而言，女性在排卵前的體溫會稍微下降至36.1°C-36.4°C之間，而排卵後會稍有增幅，升至36.4°C-37°C左右。若有記錄基礎體溫，透過圖表可以發現高低雙向變化。高溫期排卵後會持續，並在月經前的1-2天或降低。在體溫雙向出現時，即排卵期，是較容易受孕的時段。

此外，觀察陰道分泌物（中醫稱之為「帶下」）的變化亦有助預測排卵期。準備排卵或排卵時，陰道分泌物會增多，並從糊狀或奶油狀變得稀薄、清澈如蛋清樣、無色無味，通常持續2-3天，這便是黃金受孕階段。然而，若帶下出現異常，例如過多、有異味、黃色或綠色或伴血絲等，建議盡快求醫。

《本文資料獲博愛醫院林夢納中醫師提供》

博愛醫院林夢納中醫師

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