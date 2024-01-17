日本MUJI｜即睇暢銷Top 5日用品！海綿、乾濕紙巾不及「它」大賣

無印良品是大家都非常熟悉的日系品牌，不僅在香港有許多分店，近幾年更發展出各種複合式型態的主題店舖。而日本人最愛在無印良品買的東西到底是甚麼呢？



這次就來公開2023年日本無印良品各品項賣得最好的TOP5商品，下次到日本不妨可以參考一下！

日本MUJI暢銷日用品及精選家品排名：（按圖了解）

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日用品&消耗品排行榜

第五名：PU材質三層海綿

這款PU三層海綿實如其名，由三層不同構造組成，可以有效去除污垢，又不容易軟爛碎化，非常耐用，絕對是家中清潔不可或缺的好物！

■ 商品名稱：PU 三層海綿 3個入／ウレタンフォーム三層スポンジ３個入

■ 參考價格：299日圓



第四名：無酒精濕紙巾

這款無酒精濕紙巾，含有非常飽滿的水分，所以就算用力擦拭也不容易破，無酒精成分使用起來也很安心，放在餐桌或廚房使用都非常方便！

■ 商品名稱：無酒精清潔濕紙巾／ノンアルコールウェットティシュー

■ 參考價格：99日圓



第三名：竹纖維桌上餐巾紙

這款餐巾紙100%使用竹子做為原料的紙漿製成，以3年生長的竹子做為原料,省略漂白的程序，不僅紙質好更環保，整體包裝小巧不佔空間，每包裏面有150抽，每抽為兩層紙，CP值非常高。

■ 商品名稱：竹纖維桌上餐巾紙／竹１００％卓上用ティシューペーパー

■ 參考價格：149日圓



第二名：廁所用長捲衛生紙

沒想到廁所衛生紙也可以上榜吧？去過日本旅遊的人應該都知道，因為日本廁所衛生紙都是可以直接丟進馬桶沖掉的，所以材質上也比較軟，而這款無印良品的廁所衛生紙材質比較硬挺，所以在抽取時更加好拿，加上一捲有250cm長，不需要經常更換。

■ 商品名稱：長捲廁所用紙／トイレットペーパー長巻シングル

■ 參考價格：150日圓



第一名：可攜式眼鏡擦拭紙

這款可攜式眼鏡擦拭紙一包裏面共有14張，買過的人都表示非常實用，只要輕輕一擦就能擦掉眼鏡上的污漬或灰塵，也可以拿來擦手機螢幕、電腦鍵盤等小地方，非常好用！

■ 商品名稱：可攜式眼鏡擦拭紙／携帯用メガネ拭き

■ 參考價格：80日圓



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家具＆收納系列排行榜

天然素材收納系列第六名 竹製三層架

在天然素材收納系列中，前五名全都是大大小小的收納箱與籃子，唯獨這款竹製層架一枝獨秀，寬50×深26×高60公分的的嬌小尺寸，無論是放在玄關當鞋櫃，或是衣櫃裏當收納層架都非常好用。重點是這款竹製層架非常輕，總重不到2公斤，移動也非常方便，可以靈活變化家中收納空間！

■ 商品名稱：竹製三層架／竹材 フリーラック３段

■ 參考價格：2,490日圓



天然素材收納系列第一名 手工編織藤籃（中）

無印良品有許多天然素材製成的收納籃，其中這款手工製作的藤編收納箱，有不容易彎曲、損壞的特性，可以放入三層櫃或開放式層架，完美將雜物隱藏起來，更可以讓家裏看起來更有質感。

■ 商品名稱：手工編織藤籃（中）／重なるラタン長方形バスケット・中

■ 參考價格：2290日圓



收納系列第一名 A4寬版收納箱

這款A4寬版收納箱之所以受歡迎，不只是因為可以放入辦公室或家中繁雜的A4文件，更可以直、橫式兩個方向使用收納其他小物，或是做為收納箱中的隔板，加上簡約的純白色設計讓整體看幾來更加清爽，因而成為收納系列的人氣商品！

■ 商品名稱：A4寬版收納箱／ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・Ａ４用ホワイトグレー

■ 參考價格：790日圓



家具系列第一名 壁掛系列

無印良品的家具或裝飾物件在設計與價格上，都可以算是相對親近的品牌，不少租屋或是小資族都會選擇使用他們家的家具，其中賣得最好的就是壁掛家具系列，因為安裝簡單又很穩，加上設計的關係，壁掛打洞的痕跡也不明顯，所以非常受歡迎。

■ 商品名稱：壁掛系列家具／壁に付けられる家具



以上幾個無印良品排行榜的商品，有你曾經買過的品項嗎？無印良品在商品的設計、品質把關上都非常用心，因此有不少人都是用完好用又持續購入，因此造就出了以上的無印良品MUJI熱銷排行榜，下次去日本時不妨可以找找看這些東西，或許也會符合你的需求喔！

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