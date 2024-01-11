開瓶蓋｜死力去擰還是打不開？除浸熱水外　網民還推薦另一絕招

開瓶蓋讓許多媽媽相當頭痛，除了力氣不大，長期做家事造成的肩緊酸痛也讓「開瓶蓋」變得更加艱難。近日，就有一名網民在Facebook群組發文求助「如何開瓶蓋？」對此，就有不少網民紛紛留言分享妙招，其中最多人建議的方式是「使用扁的螺絲起子撬開瓶蓋，讓空氣進去，就能輕鬆轉開」和「瓶子倒放泡在熱水」。



近日，一名網民在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文求助，某天買了一瓶魔鬼級果醬，不管用吹風機、湯匙、敲牆壁等等的方式都開不到，「渾身吃奶力都使出了，它還是不開！」最後，事主分享，在大家的集思廣益下，自己是使用了吹風機吹熱瓶蓋和泡熱水才將它打開。

貼文發佈出後，就釣出一票網民分享妙招，其中最多人建議：

．「拿個扁嘴螺絲起子或是瑞士刀鈍口刀，往蓋緣下方洩個氣就能開開了，不要用敲的」

．「像開瓶一樣在邊緣撬一下（波的一聲很容易就擰開）」

．「用扁的螺絲起子從蓋子往上翹，空氣進去就開了」

．「薄湯匙從蓋子底下的縫縫，挖一下就可以轉開了」



另外，也有網民建議使用熱漲冷縮的原理，就能輕鬆打開瓶蓋：

．「把瓶子倒放瓶蓋泡在熱水裏一下子利用熱脹冷縮的原理就很好開了」

．「我兒子那天倒過來泡熱水一下子就打開來了」



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