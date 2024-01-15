龍B | 臍帶血是甚麼？想學嬰兒急救？必聽龍年新手爸媽講座

龍年即將來臨，傳統龍年較多人懷孕產子，引起新手爸媽很多懷孕前後問題。《香港01》旗下「01親子」即將本月28日（星期日）舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



三場新手爸媽講座，題目包攬臍帶血、嬰幼兒急救及母嬰產品選購貼士，現場更設 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記家長可獲豐富福袋，登記從速。

第一場：嬰幼兒急救班

時間：上午10:30至11:15

講者：前兒童深切治療部專科護士，何穎恩姑娘

內容：作為前專科護士兼三孩之母的「護士Vi媽三小火」版主，何穎恩姑娘將會為各準爸媽或新手父母們講解四個重要嬰幼兒安全知識，包括如何分辨嗆奶及哽塞、0-1歲嬰兒嗆奶及哽塞急救法、嬰兒發燒及痙攣處理以及嬰幼兒燙傷灼傷急救。無論是希望在新一年成為家長的參加者，抑或是還在摸索階段的新手父母，必定都能獲益不少！

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嬰幼兒急救班

第二場：「龍寶寶給予一家人的見面禮」 臍帶血的重要保障

時間：上午11:45至12:30

講者：Cryolife Consultant，Wanger Cheung / Issac Won

內容：小朋友的健康是每位父母心目中的頭等大事，專屬於初嬰兒的臍帶血則是不少父母關心卻又充滿疑問的議題。講座邀請了本港臍帶血庫機構相關專業人士，為各位準爸媽及未來家長針對臍帶血的常見疑問進行講解，包括臍帶血能夠治療甚麼疾病、是否所有嬰兒均適合儲存臍帶血作日後治療用途，以及具體的臍帶血收集過程、收費詳情等，讓正在考慮或一直想了解臍帶血的家長做好功課！

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第三場：母嬰用品產前購物必知重點：揹帶、BB床、消毒機、BB車

時間：下午01:00至02:00

講者：Babyhands 創辦人之一，Calvin Wong

內容：Calvin作為人父，與一眾新手爸媽同樣經歷過茫無頭緒的育兒階段，在育兒產品的市場上碰過釘、浪費了不少冤枉錢。現為母嬰產品公司創辦人之一的他，不吝以過來人經驗向顧客推薦最適切的產品，堅持讓同為父母的消費者了解清楚自己所需再作選擇。講座針對四個產後必買產品包括BB揹帶、BB床、嬰兒用品消毒機、BB車，教家長如何挑戰最合乎自己需要的產品。

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活動詳情：

日期： 2024年1月28日（星期日）

時間：上午10時00分至下午3時30分

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場），九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免



截止報名日期：2024年1月25日下午6時



* 參加者可獲贈精美禮品包乙份。

* 請注意：每位已登記出席者需完成45分鐘講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

*倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「* 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「龍年新手爸媽講座」」。

