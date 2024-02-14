食滯｜過年食物難消化小朋友易睡眠不安 中醫教兩款消滯食物

食積｜農歷新年即將來臨，新年的飯局接踵而來：年夜飯、開年飯、拜年等等，餐桌上佈滿美食佳餚。面對煎炸美味的煎堆，軟軟糯糯的年糕，都令人垂涎欲滴，食指大動。然而，新年過後大家都會出現一系列脾胃不適的困擾，中醫稱之為食積。《素問．痹論》曰：「飲食自倍，腸胃乃傷。」新年的活動免不了與飲食相伴，如蘿蔔糕、笑口棗、湯圓、大魚大肉等，飲食不節會導致脾胃運化不及，食物在胃腸停滯導致食積。

（本文作者：劉映彤註冊中醫師）



小朋友比成人更容易出現食積？

食積表現為腹脹、腹痛、噁心泛酸、胃口變差、大便酸臭等等。食積在小朋友身上更爲常見，中醫認爲小兒「脾常不足」，小兒的腸胃消化功能不及成人，因此更容易出現此病。小孩食積常表現為口中酸臭味、腹痛腹脹、手腳心發熱、喜冷飲、睡眠不安等症狀。

賀年食品種類多 慎食防阻氣血運行、腸胃蠕動

糯米類食品：

蘿蔔糕、年糕、芋頭糕、湯圓、生炒糯米飯等是過年必食的食物，然而這些食物多含糯米成分。糯米性甘平，單用能暖脾胃，補中益氣，縮減小便。如果是糯米加工品、打成糕餅、或與油膩食物（臘腸、臘肉等）配搭食用，則變得難以消化，胃腸功能低下人士應減少食用或是細嚼後再吞嚥。糯米質黏，在胃腸移動速度緩慢，建議配合高纖維食品和日間食用有助消化。此外，由於糯米黏滯，容易阻礙氣血流動、誘發痛症，故患有痛症的人不宜食用糯米食品。

海味食材：

團年飯和開年飯講求體面，因此家中都會準備名貴的海味食材，如花膠、海參、魚翅等以供大家滋補身體。這些食材有著滋膩之性，不易消化，容易生痰濕，導致胃脹痛、濕疹、便秘等情況。爲了幫助脾胃運化，有利我們吸收，我們在熬煮滋補的食材時可添加陳皮和砂仁，有助行氣消滯。

消滯小貼士：消滯茶

我們可以在大餐前為家人準備一壺消滯茶或消食橘皮糖，促進消化，防止食積，讓大家在新年健康快樂地享用美食！

1. 消滯茶（4人份)

材料：山楂10克 、神曲15克 、麥芽30克 、普洱茶葉15克

做法：

1 把山楂、神曲、麥芽清洗乾淨

2 把洗淨的材料和普洱茶葉倒進鍋中

3 煎煮20分鐘即可飲用。

2. 消食橘皮糖

食材： 新鮮橘皮30克 、白糖15克

做法：

1 先把未剝皮的橘子清洗乾淨

2 將橘皮剝下，去除橘皮内層白色的部分，切成幼絲

3 把橘皮浸泡半天，換水2-3次，使部分苦味去除

4 在小鍋中放入白糖和少許清水，水的分量要蓋過白糖，小火煎煮至白糖融化

5 放入橘皮絲，攪拌至每條橘皮裹上糖漿，繼續攪拌至湯汁收乾，橘皮顔色稍微變深

6 把煮好的橘皮放到油紙上放涼

7 待橘皮晾乾後，撒上少許砂糖即可食用

3)中成藥保和丸

保和丸是治食積的著名處方，其成分包括山楂、神曲、萊菔子、茯苓、半夏、連翹、陳皮等中藥組成。保和丸對於食積停滯出現的腹部脹滿、噯氣汎酸、食欲不振等症狀有緩解作用。使用前如有任何疑惑，應先查詢註冊中醫師的專業意見才服用中成藥。

（文中資料由劉映彤註冊中醫師授權使用）

博愛醫院劉映彤醫師

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