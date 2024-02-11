吃瓜子或致腹脹 中醫教這樣食幫助消化 附兩款降火潤肺食物

新年對於小朋友來説，除了期待收利是，還能在全盒尋找自己喜愛的糖果。就讓我們在新年來臨之前，先了解一下這個「糖衣陷阱」，以避免小朋友在年後攝取過多不健康的食物。

（本文作者：劉映彤註冊中醫師）



全盒食材寓意滿載吉祥幸福

全盒最早稱為「攢盒」，意味著組合不同東西的盒子。後來因「攢」和「全」的同音字，我們將其稱為「全盒」，寓意十全十美。然而全盒的格數並非固定十格，而是以單數為主。古時格數越多，代表身份越尊貴，因此只有皇室才能使用九格全盒，一般平民多使用三格全盒。現今全盒通常是五格或九格為主。

那麼，全盒中放什麼呢？傳統上，全盒會放入「八甜」、油炸食品和瓜子等。所謂「八甜」是指八款使用白糖製成的食物，包括糖蓮藕、糖馬蹄、糖冬瓜、糖蓮子、糖甘筍、糖柑桔、糖椰絲和糖椰角，寓意甜甜蜜蜜。而現今，我們更常見的是巧克力、糖果和油炸食品，多指炸製的食物，如笑口棗、馬仔、油角和煎堆仔等。由於油器呈金黃色，人們多認為這是代表財富的顏色，寓意著金銀滿屋。至於瓜子則因諧音「金子」，同時手拿瓜子的動作與「搲銀子」相似，象徵著大家來年賺得盆滿缽滿。

全盒食材過量攝取易削脾胃功能 致胃口差、腹脹

傳統的「八甜」以白糖製成，糖分含量高且含有防腐劑。同樣地，糖果、巧克力中也含有精緻糖和人工色素，因此小朋友不宜過多食用，淺嘗便可。雖然中醫認為甘味能滋補脾胃，但過量攝取甘味食物會使脾胃過於滋膩，而脾喜燥惡濕，濕滯則令脾胃運化的能力減弱，久濕成痰，容易出現體重上升，四肢浮腫，胃口變差，腹脹，面部油脂分泌較多，疲倦等症狀。

油器為煎炸食物，雖然香脆可口，但也是引發便秘、牙肉腫痛的凶手。由於小朋友屬純陽之體，孩子體質容易出現偏盛，稍多食煎炸食物則容易出現熱氣的表現，例如：大便乾結、小便黃、口舌生瘡、口氣大、睡不安穩等。

瓜子是相對比較健康的全盒食物，可是過食也會壞肚皮。市場上買到的瓜子經過炒製、烘培，含有一定加工成分，並且鹽分含量較高，過食則影響身體健康。若是脾胃較爲虛弱的，盡量少食瓜子或要把瓜子慢慢咀嚼咬碎，避免過食引發腹脹的情況。

亡羊補牢－小兒降火茶

假如一不留神小朋友食多了煎炸食品，出現口舌生瘡、大便秘結、睡不安穩，家長可以嘗試製作一款小兒降火茶來幫助緩解症狀。

小兒降火茶的製作方法：

材料： 燈芯草2克 、百合15克、 麥冬15克 、無花果3個 、水3碗

做法：把食材清洗乾淨，倒入鍋中煎煮20分鐘即可飲用

小兒降火茶的製作方法

跟小朋友一起動手製作賀年糖果吧！

糖果是小朋友的至愛，如果我們能使用純天然、無添加的材料來製作糖果，家長們必然更加放心。其中，梨膏棒棒糖是一個簡單易做的選擇，不僅能夠潤肺止咳，還能夠生津利咽，讓小朋友在過年期間食用後能夠舒緩食用煎炸食物所導致的不適。

梨膏棒棒糖的製作方法：

材料：梨汁300克、麥芽糖一湯匙、羅漢果1個、陳皮5克

製作步驟：

1 將雪梨清洗乾淨，切成小塊備用。

2 將切好的雪梨放入攪拌機中，攪拌至成為雪梨汁。

3 將雪梨汁倒入鍋中，加入羅漢果和陳皮，煮沸後關火，讓其靜置12小時。

4 將湯汁過濾後，再次加熱，同時加入麥芽糖。

5 繼續攪拌，直到湯汁漸漸變得粘稠，然後轉小火繼續加熱。

6 等到湯汁變得濃稠後，可以倒入模具中定型。

這樣製作的梨膏棒棒糖不僅口感獨特，而且使用了新鮮的梨汁和天然的羅漢果、陳皮等成分，為小朋友提供了健康的選擇。

（文中資料由劉映彤註冊中醫師授權使用）