腸胃｜過年酒局聚餐源源不斷？醫教5招保護腸道慢慢喝兼補充水分

歲末除了領年終獎金外，也常用飲酒慶祝的活動，來慰勞一年來辛苦的自己，但面對源源不斷的酒局和聚餐，該怎麼喝才能保護腸道，將減緩傷害至最小？



醫師傳授5招幫你保護腸道，在聚餐酒局中也能安全下崗。

過年歡聚喝酒5招保護腸道（點擊下圖看清！👇👇👇）

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酒後不適的元兇：乙醛

台灣台安醫院大腸直腸科醫師黃郁純表示，絕大多數的酒精會在胃、小腸等上消化道吸收完畢，少數會在下消化道吸收。其中，肝臟主司代謝酒精，透過血液循環運送到肝臟產生「乙醛」，再透過代謝成無傷害的「乙酸」，而乙醛就是造成各種酒後不舒服、頭痛、嘔吐的主因。

除了肝臟外，下消化道也會代謝一部分酒精，我們體內的腸道細胞結合腸道菌種也能將部分酒精代謝成乙醛，但這些乙醛卻會留在腸道再代謝成乙酸，便很容易破壞腸道菌種與腸道黏膜，也是導致便秘、腸躁症、腸漏症的因素之一。

6種緩解宿醉食物（按圖看清👇👇👇）

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過年歡聚這樣喝 5招保護腸道

黃郁純建議，連假中有聚餐喝酒需求的民眾，可以用5招來儘可能保護消化道，只要飲酒適量，隔天也能迅速恢復體力：

1. 喝前防護罩：保護消化道

在飲酒前，可適當的飲食增加飽足感，一來減少酒的攝取空間，二來讓腸胃有個緩衝，延長胃的排空時間，讓酒精的吸收速度變慢，同時也能保護腸壁黏膜，像是牛奶、芝士或者高膳食纖維如燕麥、蛋白質等食物都很推薦。

2. 過程中這樣做：速度降低+補充水分

同樣的容量，一口氣喝完跟慢慢喝完的差距是有的，因為大量的酒精短時間內一次進入人體，身體消化不完便直接進入下消化道，體內的酒精濃度升高，肝臟與腸道的代謝作用不及，很容易就會傷害到身體。所以人在喝完酒後身體發熱、嘔吐這些都是身體產生抗議。也建議飲酒過程中，儘量補充水分、膳食纖維，有助於加速代謝酒精。

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3. 酒後加速代謝：維持身體平衡

酒後幾個小時人體內會殘留未轉化的乙醛，這過程可能會有點不舒服，可能會缺水與鈉鉀離子失衡，補充香蕉與鹽分是很重要的，也可以喝電解質水、味增湯、番茄汁，隔天也請大量的補分水分，或者來場運動讓身體排汗加速代謝。

4. 補充飽和脂肪酸、鋅、維他命D

腸漏症患者可補充富含飽和脂肪酸的食物，新鮮的魚類、椰子油或者堅果，可減緩腸道通透性，同時也是極佳的抗氧化食材。另外，補充維他命D也能維持腸道健康、提升免疫力，調控腸道修護的表現作用，同時補充點鋅還能增加體力、改變腸道微生物生態系統、增加人體去氫酶的活性幫助解酒。

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5. 避免濃茶與咖啡

喝酒時很容易利尿，但是酒後反而會提高抗利尿激素，所以會產生口渴、水腫、全身難受、排尿異常等症狀，這時候更要減少喝到濃茶與咖啡，改喝新鮮的蔬果汁或者喝水來調節身體荷爾蒙。

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