健康零食｜過年嘴饞又怕肥？中醫推介4種健康零食魷魚絲都有份！

過年在家享受假期，小心一不注意吃太多零食，導致發胖。中醫師表示，過年想要健康吃零食，年後依然纖瘦，推薦選擇開心果、原味魷魚絲、黑朱古力、海苔等食物。



台灣中醫師楊皓任在Facebook粉專「翰醫堂中醫診所」發文指出，過年想要吃零不變胖，可以挑選開心果、原味魷魚絲、黑朱古力、海苔，並在選購零食時留意鈉含量，吃完多補充水分，並盡量選擇分裝或是小包裝，避免食用過多。

4種健康零食營養益處（按圖👇👇👇）

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1. 開心果：開心果富含維他命B6最高的食物之一，可以幫助身體增強免疫力、抵抗抑鬱使心情愉悅，但要注意的是堅果類的熱量通常都較高，因此在食用時要注意吃的份量，一天建議食用量為一把，而一把的熱量將近於一碗白飯，因此對於要控制熱量的朋友們還是要注意一下。

2. 原味魷魚絲：魷魚絲含有豐富的蛋白質，相對於餅乾糖果等高糖分零食相比下較為健康，且魷魚絲脂肪含量也非常低。魷魚絲食用量建議一次不要超過200-300大卡即可，但要注意的是因為魷魚絲是加工食品，因此鈉含量較高，所以建議大家吃完一定要多補充水分。

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3. 黑朱古力：可可成分70%以上的朱古力。黑朱古力中的可可多酚可以促進新陳代謝、幫助抗老化，而可可鹼及色胺酸可以幫助我們紓緩情緒，使心情愉悅減輕焦慮。黑朱古力還可降低血壓、降低膽固醇，雖然黑朱古力糖分相比其他朱古力低，但是整體的脂肪及熱量還是偏高的，所以建議一天攝取30克即可，也建議吃黑朱古力的時候可以小口小口慢慢吃，黑朱古力中的成分能夠達到抑制食慾的效果。

4. 海苔：海苔有非常豐富的維他命及礦物質，且膳食纖維豐富可增加飽足感、促進腸胃蠕動、幫助改善便秘及平衡人體鈉鉀離子。楊皓任提醒，市面上很多海苔包裝上都會加上｢味付」字詞，這個意思是代表海苔有經過調味，因此如果食用味付海苔還是要注意用量，避免鈉含量超標。

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