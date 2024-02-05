大掃除｜麵包、沙律醬6種食品已過期也別丟！用來清潔家居極好用

過年不少人都會大掃除，除了一般清潔劑，過期食物居然也能派上用場，《華盛頓郵報》列出了六項意想不到的清潔神物，包含麵包跟沙律醬，可以利用沙律醬油脂的成分，有效去除像是撕掉貼紙或標籤，所留下的殘膠，但若是太嚴重的殘膠就不建議，另外，茶葉若喝不完也可以噴拭在馬桶或洗手台，能夠去除污漬。



早餐店常使用到的，麵包還有沙律醬，這兩種日常生活會用到的食材，你有想過居然也能，變身成清潔小物嗎？

過期麵包

木質桌上不小心灑了一灘油，家裏若剛好有過期的麵包，這時就能派上用場，因為它的吸油力很強，油可就直接吸附上來。大家只需將麵包輕輕一推，油就被帶起來，然後再用乾濕抹布各擦一次就可。但是，不能太過大力來回摩擦，否則掉了一大堆麵包屑反而麻煩。

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沙律醬

也有上榜的沙律醬原來能夠這樣用！台灣家事清潔公司客服部經理謝莉婕指，沙律醬的油脂能夠用於做殘（清除）的工作，例如看看玻璃門上留下貼紙，或標籤撕下來的殘膠，只需於上方塗上厚厚一層的沙律醬，然後靜置一段時間，再使用濕布擦掉，殘膠輕輕鬆鬆就脫落。但是如果是的殘膠，就不建議使用沙律醬清理。

隔夜茶葉

隔夜茶葉如果喝不完，就把它倒在噴瓶裏面，這樣就可以噴於馬桶或者洗手台，不過清潔完之後，一定要用水沖掉。

由於茶葉內含有成分單寧，所以茶包不用了，再泡一壺淡茶，然後倒入噴霧瓶，針對馬桶洗手台噴拭，能夠迅速消除污漬。

橙板、薯仔、食鹽

另外，恰好冬天盛產橙子，果皮加入酒精，變身橙香清潔劑，拖地清潔地板的好幫手；馬鈴薯因為富含草酸，跟梳打混合能夠分解鐵鏽；煮飯都會用到的鹽巴，也可以清潔砧板。

但切記別浪費食材，而是若剛好有過期品，又要年節大掃除就能拿來用，省錢又不浪費。

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