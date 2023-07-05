麵包過期｜實試放冰格1個月仍新鮮？專家稱膠袋紙袋裝都錯1物更好

麵包的保存方法，可能是不少人的煩惱，它保存時間短，有時天氣炎熱又潮濕，明明保存期限還未過，但麵包就已經變壞了。這次記者實測了麵包放冰格的方法，據說這方法比起普通放雪櫃更有效，但原來有專家指，這種保存法也不是最好！



實測麵包放冰格1個月

關於麵包的保存方法實驗，其實筆者之前也實測過不少方法，最後是用雪櫃保存最好，過了10日麵包也不變質。這次記者將實驗升級，把麵包放冰格保存。首先，將新鮮買的方包用密實袋包好，再放進冰格為期1個月，觀察冰格能不能對麵包保鮮有所幫助。（請按圖👇👇👇）

實測結果：新鮮軟熟但有雪味

實驗結果相當成功！放冰格1個月的麵包，最後還是新鮮軟熟。剛拿出來的麵包有許多冰粒在袋中，而且相當堅硬，但只要放室溫約10分鐘後便回軟，麵包密實袋中有水氣，但不影響其保存效果。雖然冰格保存可有效令它的品質不變壞，但進食後卻有一陣雪藏味。

專家不建議麵包放雪櫃？膠袋紙袋都不好

紙袋、膠袋對麵包保存而言也不理想。（圖片來源：ISTOCK）

把麵包放進雪櫃、冰格可有效增加其保存時間，但專家卻指這不是最好的方法！德國營養專家比爾吉特·布倫德爾 (Birgit Brendel)在英國《Daily Express》上，分享了關於麵包保存的看法。他指當麵包在0℃左右或以下的低溫下保存時，水分會上升到麵包皮表面並蒸發，導致重量和風味發生變化。

按圖看營養專家不建議儲存麵包的包裝：

除了雪櫃外，亦有幾種包裝保存，對麵包而言其實也不甚理想，包括紙袋、膠袋。營養專家指因為空氣流通對於麵包的保質期來說至關重要，而膠袋的空氣流動性差，會減慢麵包乾燥的速度，從而增加水分積聚和發霉的風險；而紙袋會吸收麵包中的水分，導致麵包更快變乾，影響口感。

按圖看營養專家建議儲存麵包的最佳方式：

營養專家指其實陶瓷和陶器是儲存麵包的最佳方式，由於陶瓷屬於透氣材質，可讓空氣流通，且令濕度保持在平均水平，他同樣亦提醒大家，如麵包已經切開，應把切口位放下，這可令保鮮效果更好。

資料來源：《Daily Express》