新年食滯易出現腹脹噁心便秘 附9款中醫推介消滯茶飲及食療

新年期間，相信每家每戶都會有不少的聚餐，各式各樣的過年食品讓人垂涎欲滴。但如果在短期內進食大量高熱量、高糖份的食物，就會容易出現消化不良，腸胃不適的症狀，中醫稱為「傷食」。常言道「少食多滋味，多吃壞肚皮」，過度飲食會導致食物在腸胃內積滯，影響脾胃的運化功能，產生食滯。

本文作者：博愛醫院譚詠欣中醫師



食滯的表現主要包括食慾不振、腹脹噁心、泛酸、便秘，舌苔厚膩等症狀。如果聚餐時飲酒過度或進食熱性食物太多，還會導致濕熱內蘊，亦即是常說的「上火」，症狀為面瘡、口瘡增多，口氣大及大便黏膩等。如果出現嚴重嘔吐腹瀉，則可能是食物中毒，請儘快求醫。

中醫師推薦四大消食方法

一、去脂消食茶

作用：消滯開胃，行氣健脾，適用於進食過多麵食及肉食後的食滯。

材料：山楂15克，麥芽20克，陳皮2片。

做法：將以上藥材加適量水，浸泡10分鐘，然後煮約30分鐘即可，每日飲用1-2次。

禁忌：孕婦及哺乳期禁用。

二、蘿蔔排骨湯

作用：消食導滯，適用於脾胃實熱型的食滯。

材料：蘿蔔500，排骨500g，枸杞15克，紅棗5-10粒，生薑3片。

做法：將排骨洗淨，放入滾水中汆燙以去血水，及後撈出備用。將蘿蔔洗淨，切成塊狀。將所有食材加適量水，煮約2小時。完成後加鹽調味即可。

除了消食導滯，也可在餐後配上普洱茶、酸梅湯解膩。餐後一小時後進食水果，如柚子，幫助運化水谷，潤腸通便。

另外，也可以適當地進行一些穴位按摩，幫助刺激腸胃蠕動，促進消化，減輕腹部不適。以下穴位有助健脾和胃：



一、神闕

位置：於肚臍的中央處。

作用：溫中補氣，健脾和胃，適用於脾胃虛寒、消化力低下所導致的食滯。

方法：將雙手搓熱，疊放肚臍順時針摩腹，每次約5分鐘，飯後或每日1-2次。

二、足三里

位置：位於小腿外側，膝蓋下三寸，腓骨前緣外側。

作用：保健和胃，散寒化濕，適用於脾胃實熱型的食滯。

方法：用拇指或食指按壓穴位，因為實證故力度可以較重，每次約3分鐘，每日1-2 次。

此外，過年期間應該避免葷多素少，多吃蔬菜水果，適量飲用茶水，配合餐後散步，以助消化。如食滯症狀持續不退，應及時就醫，以免引起更嚴重的併發症。

《資料獲博愛醫院譚詠欣中醫師授權轉載》

博愛醫院譚詠欣中醫師

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