中秋食滯易出現消化不良/胃脹胃痛 中醫教煲3款茶飲袪濕健脾消滯

臨近中秋節，應節食品繁多，市面上傳統月餅餡料口感甜膩，蓮蓉、鹹蛋黃難以消化，凍食的冰皮月餅更會傷害脾胃陽氣；月餅製作成份添加了大量糖、奶、牛油等，過度進食會困滯脾胃氣機，令氣機不行造成肥胖；此外芋頭、菱角等，質感黏稠，多食易引起滯胃，胃腹脹悶不適、易嘔吐、口臭、便秘、泄瀉等問題！所以大家團聚慶祝佳節時、要留意進食應節食品份量，切勿暴飲暴食，建議可選擇市面上較低糖、少油的月餅，特別是小朋友、長者、糖尿病患者、高血壓及長期病患者。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



進食過量甜食及肥膩食物易影響脾胃、消化不良

中醫認為食滯又稱「食積」，甜味屬甘，入脾，過度進食月餅、甜食、肥膩等食物，難以消化，並容易積聚於脾胃使其不能正常運作，影響身體血液循環。由於脾胃失常，人體會出現胃痛、作嘔及腹脹等徵狀。而食滯更會損傷脾胃，令其運化失常，水分或因而積聚在身體導致較易出現水腫形成肥胖、食慾不振、胃脹胃痛、消化不良，皮膚粗糙等症狀。

踏入秋天乾燥季節，推介以下食療，除了可以健脾消滯外，亦可養潤脾胃



生姜蓮子茶

材料：鮮蓮子 15-20 克、生姜15克、烏梅三粒

功效：祛濕健脾、改善脾胃功能、舒緩胃部不適

製法：材料加水600毫升，煮沸半小時加入少量蜂蜜或紅糖調味。

山楂薏米茶

材料：山楂 10 克、薏米 20 克、玫瑰花10克

功效：袪濕消滯，舒緩情緒，改善脾胃功能

製法：材料加水600毫升，煮沸半小時，再放入玫瑰花焗3分鐘即可。

肉桂檸檬茶

材料：肉桂皮 20 克、檸檬片 5-6、生姜片5片

功效：温中暖胃、祛濕健脾、提高新陳代謝

製法：材料加水400毫升，煮沸10 分鐘，加入蜜糖或紅糖調味。

《本文獲香港註冊中醫師趙仕祥博士授權轉載》